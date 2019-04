In Confindustria a Cuneo focus dedicato sugli organi di controllo delle imprese

targatocn

(Di lunedì 29 aprile 2019) La riforma del sistema fallimentare attribuisce nuovi compiti e responsabilità agliamministrativi e di, prescrivendo in capo all'imprenditore un'analisi degli assets ...

2407andrea : RT @ConfindustriaCn: Sicurezza Sopra Tutto - Lavorare insieme per la prevenzione - Confindustria Cuneo in collaborazione con SPRESAL CN1, P… - ConfindustriaCn : Sicurezza Sopra Tutto - Lavorare insieme per la prevenzione - Confindustria Cuneo in collaborazione con SPRESAL CN1… - SpeziaAngela : RT @ConfindustriaCn: In Confindustria Cuneo 'La discriminazione sui luoghi di lavoro - Riconoscerla per evitarla'. Progetto Cuneo contro le… -