Il Segreto | anticipazioni spagnole | nuovo amore per Elsa | Isaac si ingelosisce

Il Segreto - anticipazioni : Elsa e Isaac passano la notte insieme - e Antolina va su tutte le furie! : Elsa (Alejandra Meco), Isaac (Ibrahim Al Shami) e Antolina (Maria Lima) in Il Segreto A tenere banco ne Il Segreto ancora una volta il triangolo amoroso composto dalla dolce Elsa (Alejandra Meco), l’aitante Isaac (Ibrahim Al Shami) e la perfida Antolina (Maria Lima). Da quando Elsa è ritornata a Puente Viejo, Antolina ha paura che il marito possa lasciarla per tornare con la sua ex. L’uomo del resto non ha dimenticato Elsa e come se ...

IL Segreto : anticipazioni puntata di martedì 30 aprile 2019 : anticipazioni puntata 1939 e 1940 de Il SEGRETO di martedì 30 aprile 2019: Raimundo insiste perché Julieta e Saul vadano via dalla Villa, senza fornire loro eccessive spiegazioni. Paco accetta di dirigere le pompe funebri di Jesus di San Juan. Gonzalo conclude l’accordo con Fernando, prende i soldi e lascia per sempre Puente Viejo senza neanche salutare i suoi cari… Elsa viene sorpresa dalla tempesta e trova riparo in una capanna. ...

Il Segreto anticipazioni Spagnole : cosa si nasconde dietro al furto di Elsa alla locanda? : Elsa è una ladra o dietro al furto si nasconde un piano più grande? e chi è coinvolto in questa inaspettata messinscena?

Il Segreto anticipazioni 30 aprile 2019 : Onesimo e Paco i nuovi ricchi di Puente Viejo? : Paco prende in gestione le pompe funebri di Jesus di San Juan, in collaborazione con Onesimo. Diventeranno ricchi come sperano?

Il Segreto anticipazioni : JULIETA si sposa? No - viene RAPITA… ma da chi? : Ennesimo e spiacevole imprevisto per JULIETA Uriarte (Claudia Galan) nelle prossime puntate italiane de Il Segreto: la giovane verrà infatti rapita il giorno del suo matrimonio con Saul Ortega (Ruben Bernal) e, purtroppo, non potrà diventare sua moglie. Scopriamo perciò in che maniera si arriverà a questa clamorosa svolta… Spoiler Il Segreto: JULIETA e i segnali intimidatori Le anticipazioni segnalano che tutto avrà inizio nel momento in cui ...

Anticipazioni Il Segreto dal 29 aprile al 5 maggio : Severo dubita di Irene : Le Anticipazioni de Il Segreto, relative alla settimana che va dal 29 aprile al 5 maggio, si concentrano sul furto ai danni di Marcela. Questa settimana inoltre si assisterà al malore di Adela. Spoiler settimanali, Il Segreto: Gonzalo parte, Elsa accusata Nel corso della prossima settimana, Marcela apprenderà con grande stupore che tutti i risparmi custoditi all'interno della locanda (che sarebbero stati utilizzati per pagare i fornitori) sono ...

QUESTA SETTIMANA a IL Segreto - anticipazioni fino al 4 maggio : Nuova SETTIMANA con la telenovela Il SEGRETO e noi come sempre siamo qui a riepilogarvi le anticipazioni ufficiali fino a sabato 4 maggio su Canale 5. La soap andrà anche in onda in prima serata martedì 30 aprile (su Rete 4) ma non verrà trasmessa il 1° maggio. Isaac lascia Puente Viejo per alcuni giorni per incontrare il marchese. Gonzalo, chiamato con urgenza da Fernando, arriva alla Villa e pretende una spiegazione. Fernando offre del denaro ...

Il Segreto - anticipazioni : Fernando si ammala : Nelle prossime puntate della famosa soap opera spagnola Il Segreto ci saranno diverse novità interessanti. Alcune anticipazioni riguardano Fernando Mesia, interpretato dall'attore Carlos Serrano, il quale rischierà di morire. In seguito, a Puente Viejo torneranno Beltran ed Esperanza, i figli di Maria e Gonzalo. Successivamente Fernando si dimostrerà turbato per essere stato imbrogliato sulla finta morte di Francisca Montenegro: Donna Francisca ...

Il Segreto - anticipazioni puntate spagnole : il complotto di Fernando : anticipazioni Il Segreto, puntate straniere: paura per Emilia e Alfonso Il Segreto continua ad appassionare i telespettatori di Canale5 e Rete4. I colpi di scena si susseguono. Le anticipazioni straniere de Il Segreto svelano che il perfido Fernando Mesia tornerà ad avere un ruolo di primo piano. L’uomo ha organizzato il rapimento di Emilia e Alfonso. I suoi piani, però, non vanno come aveva sperato perchè i suoi complici lo tradiscono e ...

Il Segreto - anticipazioni : Fernando rischia di morire - incidente per Esperanza e Beltran : Il Segreto è una popolarissima soap opera spagnola che in Italia è trasmessa da Canale 5 e va in onda in Spagna dal 23 febbraio del 2011. Le anticipazioni provenienti dalle puntate spagnole che saranno trasmesse nei prossimi mesi nel nostro paese raccontano di diverse tragedie che avverranno a Puente Viejo: una di queste riguarda Fernando che rischierà di morire dopo avere salvato Esperienza e Beltran, vittime di un incidente. A causare il ...

Il Segreto - anticipazioni : Julieta Uriarte vuole annullare le nozze : Nelle prossime puntate della nota telenovela spagnola Il Segreto ci saranno diverse novità interessanti. Alcune anticipazioni riguardano Julieta Uriarte, interpretata dall'attrice spagnola Claudia Galán, la quale otterrà l'annullamento del suo precedente matrimonio con Prudencio. In seguito le nozze tra Julieta Uriarte e Saul Ortega rischieranno di essere annullate per dei fatti imprevisti e inattesi. Saul e Julieta vogliono sposarsi Nelle ...

Il Segreto anticipazioni 28 aprile 2019 : Gonzalo lascia Puente Viejo? : Fernando cerca di corrompere Gonzalo offrendogli dei soldi per lasciare il paese. Intanto Isaac parte per incontrare il Marchese.