Il Sassuolo sbanca Firenze | 1-0 Berardi manda al tappeto i viola

(Di lunedì 29 aprile 2019) Marco Gentile La rete diha permesso aldi avere la meglio sulla Fiorentina e si sorpassare proprio iin classifica. Consigli para un rigore a Veretout e annullato un gol a Demiral grazie al VarIldi Roberto De Zerbi espugna per 1-0 il campo della Fiorentina di Vincenzo Montella grazie alla rete di Domenico, realizzato al 37'. Laha fallito un calcio di rigore al 40' con Veretout che si è fatto parare il tiro dall'ottimo Consigli, all'ennesimo penalty parato in questa stagione. La gara è stata equilibrata, nervosa e spigolosa con ilche aveva trovato anche il 2-0 con il turco Demiral, rete però annullata grazie al Var per fuorigioco millimetrico. Con questo successo i neroverdi si portano a quota 41 punti, al decimo posto, proprio ai danni di Fiorentina e Cagliari che di punti ne hanno 40. Per entrambe le squadre, ...

