Il Porto vince la Youth League

Roma - Ranieri 'Conte Se arriva lo vado a prendere all aeroPorto...'. Totti 'E un vincente - chi non lo vorrebbe ' : Roma - 'Da tifoso della Roma vorrei Antonio Conte come allenatore. Non so nulla di presunti contatti ma un suo eventuale arrivo mi renderebbe felice. Lo andrei a prendere personalmente all'aeroporto...

Hockey pista - Torneo di Montreux 2019 : vince il Portogallo - Argentina ko 5-3 : E’ il Portogallo a trionfare nell’edizione 2019 del classico Torneo di Montreux, in Svizzera, riservato alle migliori nazionali di Hockey su pista, al termine di una finale molto accesa contro l’Argentina, e risolta solamente nelle battute finali. Prime fasi in favore dei lusitani, capaci di passare avanti per 2-0 con i gol di Henrique Magalhaes e Rafael Costa, prima della rete sudamericana firmata da Lucas Ordonez, che chiude ...

Son castiga City - vince il Tottenham - Liverpool-Porto 2-0 : Un gol di Son al 78° permette al Tottenham di battere 1-0 il Manchester City nell'andata dei quarti di finale di Champions League.

Luis Figo elogia Totti - il Portoghese svela : “Poteva vincere il Pallone d’oro” : ”Totti poteva vincere facilmente il Pallone d’oro”. Lo ha detto Luis Figo nel corso della conferenza stampa di presentazione de ‘La Notte dei Re‘ all’hotel ‘Parco dei Principi’ di Roma, che vedrà i due ex giocatori protagonisti il 2 giugno al Foro Italico. ”Io ho avuto la fortuna di vincerlo nel 2000 ma sono condizioni che non si possono controllare, non conta solo il talento”, ha ...

Porto - Pepe : 'Ho già vinto tre Champions - con l'aiuto di Dio vincerò la quarta quest'anno' : Non manca certo la convinzione nei propri mezzi e in quelli della propria squadra a Pepe , il difensore Portoghese del Porto che a due giorni dal match d'andata dei quarti di finale che lo vedrà ...

Champions - sarà Ajax-Juve : sfiderà la vincente di Tottenham-City | Le altre sfide : Liverpool-Porto e Barcellona-United : sarà un mezzogiorno di fuoco quello che attende la Juve. Alle 12 in punto, infatti, l'urna dell'Uefa a Nyon dirà quale avversaria dovranno affrontare i bianconeri nei quarti di finale di Champions League (ma anche chi eventualmente si troveranno di fronte in semifinale). Oltre alla Signora, tra le magnifiche otto sono rimaste Barcellona, Manchester City, Manchester United, Liverpoool, Tottenham, Ajax e Porto. Inutile nascondere che i pericoli ...

Porto-Roma - il comunicato dell’Uefa sui casi Var non convince affatto : i dettagli : Porto-Roma continua a far discutere, l’Uefa ha diramato un comunicato nel quale analizza i casi da moviola senza però chiarire al meglio l’accaduto L’Uefa è intervenuta con un comunicato per tentare di sedare le polemiche post Porto-Roma. I giallorossi hanno molto protestato per la gestione del finale di gara da parte dell’arbitro Cakir e le spiegazioni dell’Uefa di certo non basteranno a calmare gli animi. ...

Il Porto vince 3-1 ai supplementari. La Roma è fuori dalla Champions : Anche il Porto rimonta in Champions League. La squadra dell’ex laziale Sergio Conçeiçao Batte la Roma 3-1 ai supplementari e si qualifica ai quarti di finale. All’andata era finita 2-1 per i giallorossi che adesso dovranno gestire i postumi di questa mazzata psicologica e affrontare anche la crisi tecnica e ambientale. Bisogna vedere se Di Francesco resterà sulla panchina della Roma. Il primo tempo è finito 1-1. Vantaggio del Porto ...

Juventus - Cancelo non convince Allegri : il Portoghese in Champions potrebbe non giocare : La Juventus, in questi giorni è divisa tra campionato e Champions League ma inevitabilmente tutte le attenzioni dell'ambiente bianconero sono rivolte alla sfida del 12 marzo. Massimiliano Allegri sta già pensando alla formazione da impiegare contro gli spagnoli. Uno dei grandi dubbi per la sfida di Champions League è Joao Cancelo. Il numero 20 bianconero, infatti, non è escludere che martedì possa essere tenuto in panchina. Contro l'Atletico ...