Grande Fratello 2019 | quarta puntata in diretta | Guendalina Canessa concorrente

(Di lunedì 29 aprile 2019) Barbara D'Urso -GF 16Ilarriva allae qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging del lunedì sera, per seguire e aggiornare inminuto per minuto tutto ciò che accade in studio nel corso della serata.: laminuto per minuto della21.38: C’è una teca con all’interno una lettera. Barbara D’Urso annuncia che si tratta della lettera scritta a Serena dalla madre biologica.21.41: La conduttrice arriva in studio e dà ufficialmente il via alla, anticipando velocemente i temi principali della serata. Poi salutaTavassi e, che si apprestano a raggiungere la casa.21.45: Arrivano i due opinionisti. Malgiolgio, come la D’Urso e la Zanicchi, è in abito lungo.21.47: Primo collegamento con la ...

