Grande Fratello 16 – Quarta puntata di lunedì 29 aprile 2019 – Eliminata Ivana Lemme

Kikò e Ambra - bacio all’improvviso al Grande Fratello 2019 : la reazione di Tina : bacio a sorpresa al Gf 2019 tra Kikò Nalli e Ambra Lombardo Kikò Nalli e Ambra Lombardo si sono baciati all’improvviso al Grande Fratello 2019 sorprendendo non solo Barbara d’Urso ma anche tutto il pubblico in studio e i concorrenti della Casa. Il momento era attesissimo perché a Domenica Live Ambra aveva già comunicato a […] L'articolo Kikò e Ambra, bacio all’improvviso al Grande Fratello 2019: la reazione di Tina ...

Grande Fratello 16 – Quarta puntata di lunedì 29 aprile 2019 : Dopo la puntata eccezionalmente al martedì si torna nella collocazione classica, quindi Quarta puntata questa sera con Grande Fratello, il fortunato reality condotto da Barbara D’Urso e giunto alla sedicesima edizione nella sua versione classica. In studio accanto alla conduttrice gli opinionisti Iva Zanicchi e Cristiano Malgioglio. Grande Fratello | Quarta puntata | lunedì 29 […] L'articolo Grande Fratello 16 – Quarta ...

Kikò Nalli e Ambra Lombardo si baciano al Grande Fratello (VIDEO) : Kikò Nalli e Ambra Lombardo: scatta il bacio al Grande Fratello Se nella casa del Grande Fratello non nascesse un amore non sarebbe appunto il GF. Quest’anno, però, sembra essere nato qualcosa in più della semplice amicizia in una maniera così pulita e sincera che è stata tagliata di netto proprio sul più bello. Si sta parlando di Ambra Lombardo e Chicco Nalli: la prima è uscita dopo pochissime settimane all’interno della casa del ...

Grande Fratello : Daniele Dal Moro punito. Barbara d’Urso s’arrabbia : Barbara d’Urso si infuria con Daniele Dal Moro al GF 16: “Sono inc*****a! Barbara d’Urso durante la diretta di questa sera con il Grande Fratello si è arrabbiata, e non poco, con il concorrente Daniele Dal Moro. Quest’ultimo, nel corso della settimana, ha ripetutamente chiamato Cristian Imparato con l’appellativo di checca isterica. La bella conduttrice partenopea ha mostrato a Daniele Dal Moro la reazione del ...

Grande Fratello 16 : Guendalina Canessa concorrente (scheda) : Nella puntata di lunedì 29 aprile 2019 del Grande Fratello 16, il reality show di Canale 5 condotto da Barbara d'Urso, è entrata a far parte del gruppo degli inquilini della casa Guendalina Canessa, vecchia conoscenza della trasmissione.Guendalina Canessa ha 37 anni (nasce a Firenze il 7 ottobre del 1981) ed è un volto noto del pomeriggio di Canale 5. Cresciuta nell'azienda di abbigliamento di famiglia e appassionatasi sin da piccola al ...

Grande Fratello 2019 - quarta puntata in diretta : Guendalina Canessa concorrente : Barbara D'Urso - quarta puntata GF 16 Il Grande Fratello 2019 arriva alla quarta puntata e qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging del lunedì sera, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio nel corso della serata. Grande Fratello 2019: la diretta minuto per minuto della quarta puntata 21.38: C’è una teca con all’interno una lettera. Barbara ...

Grande Fratello 16 : la diretta della quarta puntata : Quali sono stati i fatti salienti della quarta puntata del Grande Fratello 16?- Daniele ha ricevuto un richiamo ufficiale da parte di Barbara D'Urso per le frasi omofobe utilizzate durante la settimana e rivolte a Cristian Imparato;prosegui la letturaGrande Fratello 16: la diretta della quarta puntata pubblicato su TVBlog.it 29 aprile 2019 22:35.

Grande Fratello 16 - Ivana Icardi incontra il fidanzato Luis Galesio : "Non ci separeranno mai" (video) : prosegui la letturaGrande Fratello 16, Ivana Icardi incontra il fidanzato Luis Galesio: "Non ci separeranno mai" (video) pubblicato su Gossipblog.it 29 aprile 2019 22:26.

