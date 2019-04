Grande Fratello 16 | la diretta della quarta puntata

Grande Fratello 16 - Ivana Icardi incontra il fidanzato Luis Galesio : "Non ci separeranno mai" (video) : prosegui la letturaGrande Fratello 16, Ivana Icardi incontra il fidanzato Luis Galesio: "Non ci separeranno mai" (video) pubblicato su Gossipblog.it 29 aprile 2019 22:26.

Grande Fratello 2019 - quarta puntata in diretta : Barbara D'Urso «inca*zata» con Daniele : Barbara D'Urso - quarta puntata GF 16 Il Grande Fratello 2019 arriva alla quarta puntata e qui su DavideMaggio.it si rinnova l'appuntamento con il liveblogging del lunedì sera, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio nel corso della serata. Grande Fratello 2019: la diretta minuto per minuto della quarta puntata 21.38: C'è una teca con all'interno una lettera. Barbara ...

Grande Fratello - disastro in diretta. Gennaro svela il trucco : "Cos'ho visto dietro lo specchio" : Si è "intrufolata" nella casa del Grande Fratello. Colpaccio in diretta di Barbara D'Urso, che durante le prove della quarta puntata è andata nell'acquario, i tunnel che circondano l'edificio di Cinecittà a uso della regia del reality e nascosta dietro gli specchi ha pubblicato su Instagram qualche

Le frasi omofobe e il termine "checca" ripetuto più volte da Daniele, concorrente del Grande Fratello 16, durante la settimana, e riferito al cantante Cristian Imparato, non sono sfuggiti né al web, né ovviamente alla conduttrice Barbara D'Urso.Daniele, durante una chiacchierata con altri ragazzi, ha anche utilizzato l'espressione "Lo bullizzo", sempre riferita a Cristian.

Cristiano Malgioglio con gonna al Grande Fratello : vero significato (Video) : Grande Fratello, Cristiano Malgioglio: gonna in studio, qual è il vero significato? Cristiano Malgioglio ha esibito un look particolare questa sera la Grande Fratello. Ha indossato uno smoking e una lunga gonna di tulle. Un abbigliamento non scelto a caso. L’opinionista ha sempre combattuto contro ogni forma di discriminazione. Questa settimana, al Gf 16, ci […] L'articolo Cristiano Malgioglio con gonna al Grande Fratello: vero ...

Grande Fratello - notte di passione. "L'ho voluta salvaguardare". Frase rubata - ormone impazzito nella casa : notte di passione al Grande Fratello. A confermarlo, in uno sfogo "privato", Gennaro Lillio, che ha trascorso ore infuocate con Mila Suarez. La marocchina definita "Belen di Parma" per un suo vecchio flirt con Fabrizio Corona non si era ancora sbottonata e lo stesso aveva fatto Gennaro lo scorso lun

Grande Fratello - Francesca De Andrè straziante : "Sono convinta che se mio nonno Fabrizio fosse qui..." : "Se mio nonno fosse qui...". Francesca De Andrè al Grande Fratello non può parlare del padre Cristiano, che l'ha diffidata per evitare eventuali diffamazioni visto il loro rapporto "complicato" (eufemismo), ma in compenso si sfoga ricordando nonno Fabrizio De Andrè, emozionandosi. Leggi anche: "Se

Grande Fratello – Chi è il fidanzato di Ivana Icardi? Vincitore di un reality e calciatore - ecco Luis Fabian Galesio [GALLERY] : Luis Fabian Galesio è il fidanzato di Ivana Icardi: la concorrente del Grande Fratello 16 distratta dalle attenzioni di Gianmarco Onestini Ivana Icardi sta facendo parlare di sé dentro la casa del Grande Fratello 16 per l’interesse che l’argentina nutrirebbe nei confronti di Gianmarco Onestini. Tra la sorella di Maurito e il compagno d’avventura sarebbe scoppiata infatti una forte intesa fatta di sguardi languidi e ...

Grande Fratello - diretta quarta puntata : Daniele a rischio espulsione dopo le offese a Cristian Imparato : E' tutto pronto per una nuova diretta del Grande Fratello 16. Daniele Dal Moro sempre più a rischio espulsione dopo le offese a . Il giovane imprenditore ha detto di lui: 'Mi urlava contro come una ...

Grande Fratello 2019 - quarta puntata in diretta : arrivano le ‘Guendaline’ (Tavassi e Canessa) : Grande Fratello 2019 Il Grande Fratello 2019 arriva alla quarta puntata e qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging del lunedì sera, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio nel corso della serata. Grande Fratello 2019: anticipazioni quarta puntata In diretta su Canale 5, a partire dalle 21.30 circa, Barbara D’Urso conduce la quarta puntata del Grande Fratello ...

Grande Fratello - lo strazio di Barbara Palombelli dopo la lettera della madre biologica della figlia Serena : Al Grande Fratello si sta consumando lo strazio di Serena Rutelli. figlia adottiva di Francesco e Barbara Palombelli si trova tra i concorrenti della casa spiata dalla tv. Ora che è diventata famosa, la madre biologica si è fatta viva attraverso una lettera. Il contenuto sarà esposto nello show di B

Grande Fratello - Mila Suarez e il seno rifatto. "Chi l'ha costretta" - gira una bruttissima voce : Continuano le rivelazioni sulla ex-coppia Alex Belli e Mila Suarez, questa volta a parlare è la migliore amica della bella marocchina, Samira. Dopo le ammissioni della modella riguardo ad alcune operazioni chirurgiche, seno e labbra, Samira dice la sua versione dei fatti accusando Alex Belli di aver