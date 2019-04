Grande Fratello 16 | Guendalina Canessa concorrente scheda

Grande Fratello - il fuorionda choc. Mila Suarez allo specchio - cosa non si era notato : seno in totale libertà : Grosso imbarazzo in diretta "fuorionda" al Grande Fratello. Nelle prove della quarta puntata serale Barbara D'Urso si aggira nel tunnel che circonda la casa di Cinecittà, "l'acquario" per intendersi dove si muovono autori e cameraman del reality di Canale 5. La D'Urso si piazza dietro gli specchi e

Grande Fratello 16 - Guendalina Canessa avverte il fidanzato di Francesca De Andrè : "Giorgino scappa" (video) : prosegui la letturaGrande Fratello 16, Guendalina Canessa avverte il fidanzato di Francesca De Andrè: "Giorgino scappa" (video) pubblicato su Gossipblog.it 29 aprile 2019 22:57.

Grande Fratello 16 : la diretta della quarta puntata : Quali sono stati i fatti salienti della quarta puntata del Grande Fratello 16?- Daniele ha ricevuto un richiamo ufficiale da parte di Barbara D'Urso per le frasi omofobe utilizzate durante la settimana e rivolte a Cristian Imparato;prosegui la letturaGrande Fratello 16: la diretta della quarta puntata pubblicato su TVBlog.it 29 aprile 2019 22:35.

Grande Fratello 16 - Ivana Icardi incontra il fidanzato Luis Galesio : "Non ci separeranno mai" (video) : prosegui la letturaGrande Fratello 16, Ivana Icardi incontra il fidanzato Luis Galesio: "Non ci separeranno mai" (video) pubblicato su Gossipblog.it 29 aprile 2019 22:26.

Grande Fratello 16 - Barbara D'Urso rimprovera Daniele per le frasi omofobe : "Quando entro nella Casa è perché sono molto incazzata!" : Le frasi omofobe e il termine "checca" ripetuto più volte da Daniele, concorrente del Grande Fratello 16, durante la settimana, e riferito al cantante Cristian Imparato, non sono sfuggiti né al web, né ovviamente alla conduttrice Barbara D'Urso.Daniele, durante una chiacchierata con altri ragazzi, ha anche utilizzato l'espressione "Lo bullizzo", sempre riferita a Cristian.prosegui la letturaGrande Fratello 16, Barbara D'Urso rimprovera ...

Cristiano Malgioglio con gonna al Grande Fratello : vero significato (Video) : Grande Fratello, Cristiano Malgioglio: gonna in studio, qual è il vero significato? Cristiano Malgioglio ha esibito un look particolare questa sera la Grande Fratello. Ha indossato uno smoking e una lunga gonna di tulle. Un abbigliamento non scelto a caso. L’opinionista ha sempre combattuto contro ogni forma di discriminazione. Questa settimana, al Gf 16, ci […] L'articolo Cristiano Malgioglio con gonna al Grande Fratello: vero ...

Grande Fratello - notte di passione. "L'ho voluta salvaguardare". Frase rubata - ormone impazzito nella casa : notte di passione al Grande Fratello. A confermarlo, in uno sfogo "privato", Gennaro Lillio, che ha trascorso ore infuocate con Mila Suarez. La marocchina definita "Belen di Parma" per un suo vecchio flirt con Fabrizio Corona non si era ancora sbottonata e lo stesso aveva fatto Gennaro lo scorso lun

Grande Fratello - Francesca De Andrè straziante : "Sono convinta che se mio nonno Fabrizio fosse qui..." : "Se mio nonno fosse qui...". Francesca De Andrè al Grande Fratello non può parlare del padre Cristiano, che l'ha diffidata per evitare eventuali diffamazioni visto il loro rapporto "complicato" (eufemismo), ma in compenso si sfoga ricordando nonno Fabrizio De Andrè, emozionandosi. Leggi anche: "Se