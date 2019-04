Gf | Barbara d' Urso richiama Daniele | Qui non tolleriamo il bullismo

Grande Fratello : Daniele Dal Moro punito. Barbara d’Urso s’arrabbia : Barbara d’Urso si infuria con Daniele Dal Moro al GF 16: “Sono inc*****a! Barbara d’Urso durante la diretta di questa sera con il Grande Fratello si è arrabbiata, e non poco, con il concorrente Daniele Dal Moro. Quest’ultimo, nel corso della settimana, ha ripetutamente chiamato Cristian Imparato con l’appellativo di checca isterica. La bella conduttrice partenopea ha mostrato a Daniele Dal Moro la reazione del ...

Barbara d’Urso su Sarah Altobello : “Non avrei dato il consenso se…” : Sarah Altobello: Barbara d’Urso svela un retroscena sulla showgirl Sarah Altobello, seppur in collegamento, è stata una degli ospiti di oggi di Barbara d’Urso a Pomeriggio 5. La showgirl è stata la protagonista indiscussa dello spazio dedicato al mondo dello spettacolo, riuscendo a catturare tutti con la sua allegria e spensieratezza. La bella conduttrice partenopea, allora, ha così approfittato del momento per svelare un piccolo ...

Alberto Mezzetti scrive a Barbara d'Urso : "Perché mi hai allontanato?" : E' stato il vincitore del Grande Fratello 15 , poi è sparito dalla tv italiana : Alberto Mezzetti scrive, quindi, una lettera a Barbara d'Urso chiedendole i motivi per i quali si è allontanata da lui. ...

Ascolti Mara Venier - Cristina Parodi - Barbara d’Urso : i dati di ieri : Domenica In, Domenica Live, La prima volta: gli Ascolti di ieri (28 aprile) Anche ieri, domenica 28 aprile, sono andati in onda i contenitori domenicali condotti da Mara Venier, Barbara d’Urso e Cristina Parodi, ma per via di problemi Auditel e delle fasce in ritardo, i dati relativi alla giornata di ieri saranno diramati intorno alle 12:30, quando scopriremo i risultati di Domenica In, Domenica Live e La prima volta. Mara Venier avrà ...

Domenica Live - Barbara D'Urso e il vero padre di Paola Caruso : si tratta di un calciatore - chi è : Live-Non è la D'Urso torna in onda su Canale 5 mercoledì 1 maggio e avrà tra gli ospiti Paola Caruso. La quale, dopo aver scoperto l'identità della sua vera madre scoprirà anche quella del padre, secondo quanto anticipato da Barbara D'Urso durante la puntata di Domenica Live. Si tratta di un ex calc

Domenica Live - colpo di scena da Barbara D'Urso : Guendalina Tavassi torna al Grande Fratello. E Imparato... : colpo di scena da Barbara D'Urso a Domenica Live: Guendalina Tavassi torna al Grande Fratello. La soubrette entrerà nella quarta puntata della sedicesima edizione, in onda su Canale 5 lunedì 29 aprile per un confronto con Cristian Imparato. È stata proprio la Tavassi a chiedere alla produzione di po

Guendalina Tavassi entra al Grande Fratello 16 : la richiesta a Barbara d’Urso : Guendalina Tavassi al Grande Fratello 16 per un confronto con Cristian Imparato A nove anni dalla sua partecipazione, Guendalina Tavassi torna al Grande Fratello. La soubrette, reduce dall’esperienza su Rai Uno a Tale e Quale Show, entrerà nella quarta puntata della sedicesima edizione, in onda su Canale 5 lunedì 29 aprile. Il motivo? Ci sarà […] L'articolo Guendalina Tavassi entra al Grande Fratello 16: la richiesta a Barbara ...

Barbara d’Urso si scusa con Francesco Facchinetti e la moglie Wilma : Francesco Facchinetti e Wilma a Domenica Live. Barbara d’Urso: “scusate” Puntata ricca quella di oggi di Domenica Live. Oltre al classico talk dedicato al Grande Fratello con le rivelazioni spiazzanti di Ambra Lombardo, la lite tra Guendalina Tavassi e la cognata di Cristina Imparato, c’è stato lo spazio dedicato all’intervista cuore a cuore con il vip di turno. E quest’oggi è toccato a Francesco ...

Grande Fratello - è caos tra Guendalina Tavassi e Cristian Imparato : Barbara D'Urso e l'annuncio a sorpresa : È ancora lite a distanza tra Guendalina Tavassi e Cristian Imparato , a Domenica Live. La Tavassi replica agli attacchi, anche pesanti, che dalla Casa del Grande Fratello le ha rivolto Imparato. ...