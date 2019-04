Francesca De Andrè litiga con Guendalina Canessa | “Pezzo di silicone”

Grande Fratello 16 - Guendalina Canessa avverte il fidanzato di Francesca De Andrè : "Giorgino scappa" (video) : prosegui la letturaGrande Fratello 16, Guendalina Canessa avverte il fidanzato di Francesca De Andrè: "Giorgino scappa" (video) pubblicato su Gossipblog.it 29 aprile 2019 22:57.

Grande Fratello - Francesca De Andrè straziante : "Sono convinta che se mio nonno Fabrizio fosse qui..." : "Se mio nonno fosse qui...". Francesca De Andrè al Grande Fratello non può parlare del padre Cristiano, che l'ha diffidata per evitare eventuali diffamazioni visto il loro rapporto "complicato" (eufemismo), ma in compenso si sfoga ricordando nonno Fabrizio De Andrè, emozionandosi. Leggi anche: "Se

Grande Fratello 2019 - bacio tra Francesca De Andrè ed Erica Piamonte : «Se non te ne vai - finiamo a letto insieme» : Il Grande Fratello si fa bollente, complice una festa in stile texano nel giardino di casa. Vestite da cow girls, Francesca De Andrè ed Erica Piamonte si sono date un bacio appassionato sulle labbra. Entrambe non hanno mai nascosto di essere bisessuali, ma mentre la ragazza toscana è single, la nipote del cantante genovese ha un fidanzato che l’aspetta fuori. La tensione sessuale era così forte che la De Andrè ha ceduto alla passione sotto ...

Grande Fratello 16 - Guendalina Canessa contro Francesca De André : "Perché non vai avanti con la tua vita?" : Domani sera, lunedì 29 aprile 2018, nella quarta puntata serale del Grande Fratello 16, Guendalina Canessa avrà un confronto con Francesca De André.Nei giorni scorsi, Guendalina Canessa, ex moglie di Daniele Interrante, a sua volta ex fidanzato della De André, aveva pubblicato, sul proprio profilo ufficiale Instagram, un messaggio contro Francesca De André, rea di continuare ad esprimere giudizi negativi verso la sua persona:prosegui la ...

Francesca De André si mette nei guai e parla del padre Cristiano : "È tutto rifatto" : Francesca De Andrè infrange la promessa e parla del padre Cristiano De André all'interno della Casa del Grande Fratello 16: "E' tutto rifatto". La 29enne, reduce da una sbronza epica con vomito, stava ...

