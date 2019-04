Formula 1 | GP Baku 2019 | l' analisi tecnica della gara

Formula uno - la Ferrari fa quadrato dopo Baku : ma in Spagna sarà vietato sbagliare : dopo quattro gran premi dominati dalla Mercedes la domanda 'il mondiale è già finito?' è oggettivamente legittima e in fondo, nel mondo più tecnologico che c'è, una risposta con i se e con i ma, in ...

Formula 1 - GP Baku - l'analisi statistica post gara : l'inedito poker Mercedes : Il dato è chiaro: 4 doppiette in 4 gare per Mercedes , mai successo ad inizio stagione. Ma è un record che porta con sé un piccolo asterisco, una nota, una spiegazione. Perché? Perché nel 1952 la gara ...

Formula 1 - Baku - dietro il record Mercedes non solo gli errori Ferrari : Dalle parole ai fatti. Da un nascondino figlio anche di una precisa tattica, alla riscossa che porta al nuovo record di doppiette, quattro, a inizio campionato. La Mercedes si schermisce nelle ...

Formula 1 - Toto Wolff spiazza tutti dopo Baku : “Bottas si è redento - ma il più veloce è stato… Leclerc” : Il team principal della Mercedes continua a tenere tutti sulle spine, sottolineando come anche a Baku sia stata più veloce la Ferrari La realtà dice che la Mercedes sia al momento superiore alla Ferrari, ma difficilmente Toto Wolff lo ammetterà mai. Il team principal della scuderia campione del mondo continua a scaricare la pressione addosso al Cavallino, sottolineando come sia la SF90 la macchina più veloce in ...

Formula 1 - highlights del GP di Baku e classifiche : Il finlandese, in grande spolvero, oltre alla vittoria si è ripreso anche la leadership del Mondiale , pur con un solo punto, 87 a 86, sul cinque volte campione del mondo. Il colpo di scena, ...

Formula 1 - retroscena Hamilton dopo il Gp di Baku : “se davanti a me ci fosse stata una Ferrari…” : Il pilota britannico ha parlato dei concitati momenti della partenza del Gp di Baku, svelando un piccolo retroscena Mai la Mercedes aveva iniziato così bene un Mondiale, anzi mai nessuno nella storia della Formula 1 aveva piazzato le proprie macchine davanti a tutti nei primi quattro Gran Premi. photo4/Lapresse Un avvio pazzesco, che permette alle Frecce d’Argento di dominare sia la classifica Costruttori che quella piloti, dove ...

Formula 1 - Kvyat deride Ricciardo dopo l’incidente di Baku : “gli comprerò uno specchietto retrovisore” : Il russo ha commentato l’incidente avvenuto nel corso del Gp di Baku tra lui e Daniel Ricciardo, costato il ritiro ad entrambi Una giornata sfortunata per Daniil Kvyat in Azerbajan, il pilota russo infatti è stato costretto al ritiro per colpa di una manovra azzardata di Daniel Ricciardo, finito addosso alla Toro Rosso per una distrazione. photo4/Lapresse dopo essere finiti nella via di fuga per un sorpasso sbagliato ...

Formula 1 - le classifiche del Mondiale dopo il GP di Baku in Azerbaijan : Daniil Kvyat, RUS, 1 Classifica costruttori Mercedes avanti anche nel Mondiale costruttori: sono 173 i punti del team campione del mondo in carica, contro i 99 della Ferrari. Sul "podio" la Red Bull ...

Formula 1 - Gp Baku : Bottas trionfa davanti a Hamilton e Vettel VIDEO - : In Azerbaijan il pilota Mercedes è arrivato davanti al compagno di squadra. Poi la Ferrari, quarto Verstappen con la Red Bull

Formula 1 – Ricciardo la combina grossa a Baku : l’australiano penalizzato in Spagna per l’incidente con Kvyat : Daniel Ricciardo commette un errore imperdonabile durante gli ultimi giri del Gp dell’Azerbaijan: a causa dell’incidente con Kvyat l’australiano sanzionato in vista del Gp di Spagna L’incidente agli ultimi giri del Gp dell’Azerbaijan tra Daniel Ricciardo e Daniil Kvyat costa caro al pilota della Renault. L’australiano, non solo ha causato il suo ritiro e quello del pilota della Toro Rosso, ma si è anche ...

Formula 1 - le pagelle di Carlo Vanzini dopo il GP di Baku : BOTTAS 10 - Altra grande legnata di Woodman alle sicurezze di The Hammer. Giro perfetto al sabato e gara senza errori. Solo un po' di apprensione al via, ma mastino nel tenere dietro Lewis. ...

Formula 1 - GP Baku. Leclerc : 'Ho perso tempo - forse potevo fermarmi prima' : "Il primo stint è stato molto buono, dopo, nel secondo, quando ho chiesto se c'erano possibilità di tornare su quelli davanti, mi hanno detto di no e, allora, ho cercato di salvare il più possibile ...

Formula 1 - Binotto ci crede nonostante i risultati : le parole del team principal Ferrari dopo Baku fanno sperare i fan : La Ferrari non perde fiducia e ottimismo dopo il Gp d'Azerbaijan: le parole del team principal del Cavallino dopo la quarta doppietta Mercedes a Baku Non era mai accaduto prima, la Mercedes è entrata ...

Formula 1 : gli orari delle repliche del GP Baku : I non abbonati appassionati di Formula 1 possono seguire l'andamento della gara sul sito skysport.it: qui, in tempo reale, è a disposizione la cronaca live giro dopo giro. News, indiscrezioni e foto ...