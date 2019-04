Fiorentina-Sassuolo 0-1 Berardi si regala il sorpasso | Veretout sbaglia un rigore | crisi

Fiorentina-Sassuolo - De Zerbi sul futuro : “devo essere riconoscente ma…” : “Quando hai giocatori intelligenti prima o poi il miglioramento arriva. Ci siamo trovati a soffrire nell’ultimo mese e proprio per questo il merito va ancor di piu’ ai miei giocatori, non e’ facile riabituarsi al peso dei tre punti”. Sono le dichiarazioni di Roberto De Zerbi dopo il successo in trasferta contro la Fiorentina. “Tutto l’anno siamo stati non belli senza palla: eravamo troppo passivi ...

Il Sassuolo vince al Franchi : decide Berardi - Fiorentina ko : Un gol di Berardi consente al Sassuolo di espugnare il Franchi e blindare a doppia mandata la salvezza. L'1-0 condanna la Fiorentina alla seconda sconfitta di fila, la terza nelle ultime quattro ...

Fiorentina-Sassuolo - Montella : “prestazione non all’altezza” : “E’ stata sicuramente una prestazione non all’altezza di questa Fiorentina. E’ una sconfitta che non ci voleva, ho visto una squadra disunita”. Sono le dichiarazioni di Vincenzo Montella dopo la pesante sconfitta in campionato contro il Sassuolo. “Le ultime tre partite le abbiamo fatte con anima, spirito, cuore e qualita’ mentre oggi abbiamo dato il peggio di noi stessi – ha dichiarato il ...

Posticipo di A - Fiorentina-Sassuolo 0-1 : 23.03 Continua il digiuno della Fiorentina,ko in casa e superata dal Sassuolo. Gli ospiti contengono agevolmente la maggior pressione dei viola e si fanno pericolosi dopo la mezzora.Laurini salva sulla linea il tocco di Bourabia. Al 37' Berardi dal limite trova la deviazione fortuita di Pezzella e sblocca la gara. Subito occasione del pari per la Fiorentina, ma Consigli ipnotizza Veretout dal dischetto (41' fallo di Peluso su Chiesa).Raddoppio ...

Colpo grosso del Sassuolo - contro la Fiorentina decide Berardi : i viola si confermano in piena crisi [FOTO] : 1/11 Marco bucco/LaPresse ...

Fiorentina-Sassuolo 0-1 - le pagelle di CalcioWeb : Veretout sbaglia un rigore [FOTO] : 1/11 Marco bucco/LaPresse ...

Diretta/ Fiorentina Sassuolo - risultato 0-1 - streaming tv : gol annullato a Demiral : Diretta Fiorentina Sassuolo streaming video e tv, quote e risultato live del match della trentaquattresima giornata del campionato di Serie A.

Consigli para-tutto - Sassuolo corsaro al Franchi : è sempre più buio per la Fiorentina : Inaspettata vittoria del Sassuolo allo stadio Artemio Franchi di Firenze: la squadra allenata da De Zerbi trionfa nel posticipo di campionato contro la Fiorentina La sfida di metà classifica tra Fiorentina e Sassuolo termina sul risultato di 1-0 per la squadra ospite allo stadio Artemio Franchi di Firenze. Il posticipo di campionato, che conclude la 34ª giornata di Serie A, vede infatti i neroverdi trionfare in trasferta grazie ad un gol ...

Pagelle Fiorentina-Sassuolo 0-1 voti - tabellino e highlights del match – VIDEO : Pagelle FIORENTINA SASSUOLO: – Al termine della semifinale persa contro l’Atalanta, Vincenzo Montella ha fatto intendere senza troppi giri di parole che dovrà valutare la situazione di alcuni giocatori in vista della prossima stagione. Chi vuole restare e chi partirà? Difficile dirlo oggi ma evidentemente l’allenatore viola è alla ricerca del giusto equilibrio per gettare […] L'articolo Pagelle Fiorentina-Sassuolo 0-1 voti, tabellino ...

Live Fiorentina-Sassuolo 0-2 Viola dominati - Demiral raddoppia : Si chiude con il secondo dei due posticipi in programma di lunedì tra Fiorentina e Sassuolo la 34esima giornata di Serie A; è una partita che ha invero poco da dire quella del Franchi, che vede di ...

Fiorentina-Sassuolo : diretta streaming - formazioni e cronaca in tempo reale – LIVE (0-2) : Fiorentina-Sassuolo: diretta streaming, formazioni e cronaca in tempo reale – LIVE (0-2) La cronaca del secondo tempo 61′ Momenti di attesa: il VAR sta valutando la posizione di Demiral. 60′ Gol che nasce dagli sviluppi di un calcio d’angolo: dopo la smanacciata in uscita di Lafont, dalla destra Lirola crossa basso e teso in mezzo per Demiral che in scivolata insacca il pallone in rete. 0-2 ...

DIRETTA/ Fiorentina Sassuolo - risultato 0-1 - streaming video tv : la sblocca Berardi! : DIRETTA Fiorentina Sassuolo streaming video e tv, quote e risultato live del match della trentaquattresima giornata del campionato di Serie A.

Atalanta Udinese 2-0 - nerazzurri quarti. In campo Fiorentina Sassuolo 0-1 LIVE : La cronaca da Bergamo In campo Fiorentina Sassuolo 0-1 , La cronaca LIVE , Gol di Berardi al 36', Sassuolo avanti a Firenze

Fiorentina-Sassuolo : diretta streaming - formazioni e cronaca in tempo reale – LIVE (0-1) : Fiorentina-Sassuolo: diretta streaming, formazioni e cronaca in tempo reale – LIVE (0-1) 38′ Azione fantastica del Sassuolo, tutto parte da una rimessa laterale, Sensi fa dai e vai con Babacar, poi entra in area e serve Berardi che col sinistro calcia. Pallone che finisce in rete dopo una deviazione di Pezzella, il gol è comunque di Berardi. Ospiti in vantaggio. 37′ GOOOOOOL SASSUOLOOOO! MIMMOOOO BERARDIIII! 35′ ...