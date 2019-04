Fiorentina | è crisi nera | dieci gare senza vincere Al Franchi decide Berardi

lanotiziasportiva

(Di lunedì 29 aprile 2019) Impietosi i numeri della Viola, che non ha giovato nemmeno del cambio allenatore. Serve chiarezza, subito.Che l’Azienda, perché tale è considerata da chi la gestisce, quest’anno sia sull’orlo del fallimento è sotto gli occhi di tutti ormai da diverso tempo (precisazione superflua, intendo fallimento sportivo).Parlano i numeri, dodicesimo posto a quota 40 con soltanto otto vittorie all’attivo, sedici pareggi esconfitte dopo quella di stasera con il Sassuolo (a proposito, curve vuote per 45′ e proliferare di striscioni AntiDellaValle nei giorni scorsi). E la vittoria? Quella allamanca da due mesi e mezzo, quando al Mazza finì 4-1.Parla il campo, con una squadra che non ha quasi giovato del cambio di allenatore e che in campo regge – anche a livello mentale – una mezz’oretta se va bene.La stagione ormai non ha più nulla da dire, anzi ogni gara ...

