Fiorentina | alta tensione | dura contestazione dei tifosi al Franchi

Milan - infortunio alla spalla per Conti : salta Bologna e Fiorentina : Il Milan torna da Torino con una pesante sconfitta, che lo rallenta nella corsa alla Champions, e con una brutta notizia che riguarda Andrea Conti . Il difensore rossonero, infatti, in seguito ad uno ...

L'Atalanta riscrive la storia : Ilicic e Gomez ribaltano la Fiorentina : Sarà L'Atalanta, il prossimo 15 maggio, a giocare la finale di Coppa Italia contro la Lazio. La squadra di Gasperini ha staccato il pass battendo, nella gara di ritorno della semifinale,...

Infortunio Dybala - la Joya 2 settimane ai box : salta Fiorentina e Inter : Infortunio Dybala – Non c’è pace per la Juventus e per Paulo Dybala. Nel momento decisivo della stagione, quello in cui si è deciso il cammino europeo dei bianconeri, numerosi infortuni e problemi muscolari hanno praticamente decimato la rosa di Allegri. Nell’ordine i vari Chiellini, Khedira, Douglas Costa, Perin si sono dovuti fermare per guai […] L'articolo Infortunio Dybala, la Joya 2 settimane ai box: salta Fiorentina ...

Roma - El Shaarawy : lesione al polpaccio. Salta Napoli e Fiorentina : Niente Napoli e Fiorentina per Stephan El Shaarawy. L'attaccante della Roma, che ha lasciato il ritiro della Nazionale subito dopo la partita contro la Finlandia, oggi è stato sottoposto ad esami che ...

