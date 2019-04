Cannabis per curare i dolori mestruali | i nuovi usi di un rimedio dalle origini antiche

Fiera Cannabis a Milano - il manifesto 'Io non sono una droga' scatena polemiche. Sala : "Messaggio sbagliato e pericoloso" : Stavolta però, per colpa dei cartelloni, sul festival milanese si sono abbattuti anche gli anatemi della politica nazionale. In particolare è stata Giorgia Meloni a tuonare, nel giorno della ...

Fiera Cannabis a Milano - il manifesto “Io non sono una droga” scatena polemiche. Sala : “Messaggio sbagliato e pericoloso” : L’immagine stilizzata di una foglia di marijuana sovrapposta a quella del Duomo di Milano. E una scritta in maiuscolo: “Io non sono una droga”. È il manifesto pubblicitario, comparso in questi giorni per le strade della città meneghina, che ha trasformato in un caso politico la 4.20 Hemp Fest – International cannabis Expo, la Fiera internazionale della canapa prevista dal 3 al 5 maggio agli East End Studios di via Mecenate. Una manifestazione ...

Cannabis legale - a Roma 2 commercianti arrestati e un terzo indagato per spaccio. Confusione normativa sulle infiorescenze : Due titolari di canapa shop in carcere e un terzo indagato per spaccio. A Roma i negozi che vendono Cannabis legale hanno attirato l’attenzione degli inquirenti: il loro sospetto, scrive il Messaggero, è che gli spacciatori di hashish si stiano nascondendo dietro a catene, marchi e produttori per vendere droga leggera tramite i circuiti legali. Al centro dell’attenzione dei poliziotti Romani ci sono le resine, ottenute dal ...

La Cannabis medica costa troppo - Monica da 7 giorni in sciopero della fame? : “Ha avuto un malore” : Monica Bin, 56enne di Lendinara in provincia di Rovigo, è una signora affetta da dolori indicibili a causa della fibromialgia, riesce ad avere una vita dignitosa solo grazie alla cannabis, ma non riesce più a permettersi le cure: da una settimana sta facendo lo sciopero della fame per protesta, e si è sentita male.Continua a leggere

Torte alla Cannabis : perché sono più dannose del fumo : Le Torte alla cannabis possono risultare più dannose del fumo. Lo svela una ricerca secondo cui gli alimenti preparati con questo ingrediente possono produrre gravi danni all’organismo. Lo studio, pubblicato sulla rivista Annals of Internal Medicine ha dimostrato che nello stato del Colorado, in cui la cannabis è legale, sono stati registrati numerosi casi di intossicazione acuta, patologie cardiovascolari e problemi psichiatrici che ...

Una serra per la Cannabis dietro lo sportello mimetizzato in salotto : arrestati marito e moglie a Napoli : I carabinieri della compagnia Napoli-Vomero e della stazione Vomero-Arenella hanno scoperto una serra per la coltivazione di cannabis cui si accedeva dal salotto di Fabrizio Papa, 38enne di Pianura ...

Napoli - carabinieri scoprono la serra per la coltivazione della Cannabis in salotto. Il nascondiglio è ingegnoso : serra per la cannabis in salotto, dietro uno sportello mimetizzato. I carabinieri di Napoli-Vomero arrestano una coppia di trentottenni. Perquisendo l’abitazione dei due i carabinieri hanno scoperto che togliendo uno sportello mimetizzato con una parete del salotto si apriva l’accesso a una stanza segreta che era stata adibita a serra per la cannabis. Dentro sono state rinvenute e sequestrate 18 piante e sistemi per l’illuminazione, ...

Cannabis - non esiste una certificazione biologica per qualificarla. Ma da oggi diventa 'kosher' : cosa significa : Negli Stati Uniti - ma anche in buona parte del mondo - tutti gli alimenti sono controllati e classificati secondo alcuni standard stabiliti da ogni singolo Paese. Un modo per tracciare e garantire la qualità dei prodotti. Lo stesso discorso, però, ...

Cannabis - lo studio : “Per chi la consuma spesso aumenta il rischio di psicosi” : L’uso frequente di Cannabis potrebbe aumentare il rischio di sviluppare psicosi. Un gruppo di ricerca internazionale guidato da Marta Di Forti del King’s College di Londra ha raccolto in Europa e Brasile dati di 901 pazienti di età compresa tra i 18 e i 64 sotto trattamento dopo un primo episodio di psicosi. In parallelo, i ricercatori hanno utilizzato come gruppo di controllo le informazioni relative a un campione rappresentativo ...

Cannabis per cani e gatti - JustMary pronta a quotarsi in Borsa : Se in una sera buia e tempestosa il cane abbaia e non si dà pace, bastano 45 minuti e potrà essere massaggiato con un olio alla Cannabis portato direttamente a casa dai discretissimi fattorini in ...