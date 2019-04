Calciomercato Inter | Danilo sempre più vicino | offerta al City

Calciomercato Inter - ci siamo : ad un passo il colpo per la prossima stagione : Calciomercato Inter – L’Inter ha intenzione di concludere al meglio il campionato con il terzo posto della graduatoria valido per la qualificazione in Champions League, nel frattempo la dirigenza lavora intensamente sul mercato, in arrivo un colpo importante. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ passi avanti per Danilo all’Inter, il calciatore ha detto sì, al Manchester City guadagna 4,5 milioni di euro ...

Calciomercato Inter - Ranocchia rinnova fino al 2021 : La faccia bella del calcio e dello sport. I tifosi lo riconoscono ad Andrea, Interista dentro e felice di continuare con noi il suo percorso" . Wanda Nara contro Cassano Roma-Inter, sfida per Conte ...

Calciomercato Inter - il futuro di Pepe : la data dell'annuncio : Il classe 1995 è stato più volte accostato all' Inter come possibile erede di Ivan Perisic in caso di cessione del croato vice-campione del mondo. Autore fin qui di 20 gol e 12 assist in 36 partite ...

Calciomercato Inter : scambio Icardi-Cavani in vista? Il PSG ci prova : Calciomercato Inter: scambio con Cavani in vista? Il PSG ci prova Nonostante le parole rassicuranti di Wanda Nara, che ha annunciato la permanenza sicura a Milano anche la prossima stagione, il futuro di Mauro Icardi resta ancora nebbioso. Il centravanti argentino – ormai da diverse settimane reintegrato al cento per cento – è infatti ancora al centro di numerose discussioni di mercato. Numerosi media stanno riportando in ...

Calciomercato Inter : Icardi la chiave del mercato nerazzurro - idea Cavani : C’ è un incrocio incredibile tra Edinson Cavani e Mauro Icardi nella trama che sta prendendo forma a Parigi. L’Interesse emerso per l’ex capitano dell’Inter va di pari passo con le mosse dell’attaccante uruguaiano con il contratto in scadenza nel 2020.In attesa che i due club facciano le rispettive valutazioni negli ultimi tempi gli Intermediari di riferimento stanno battendo questa doppia pista, ben sapendo che in questa vicenda ha un ruolo ...

Calciomercato - l'Inter vuole rinforzare gli esterni con Ziyech : Vota anche tu! Ziyech farebbe fare il salto di qualità all'Inter? Leggi di più tra 5 Annulla redirect Sì No Ziyech farebbe fare il salto di qualità all'Inter? Condividi Anche il Corriere dello Sport ...

Calciomercato Inter – Dalla cessione di Icardi - alla suggestione Cavani : tutti i nomi per l’attacco nerazzurro : Data per scontata la cessione di Mauro Icardi, l’Inter si guarda intorno alla ricerca del possibile sostituto: Cavani il sogno, Dzeko la realtà low cost, intriga Duvan Zapata Nonostante il disgelo delle ultime settimane, nelle quale è tornato prima ad allenarsi, poi in campo ed anche in gol, il futuro di Mauro Icardi appare lontano dall’Inter. Il calciatore è separato in casa con i tifosi della Curva Nord e la stessa società ...

Calciomercato Inter - Zanetti sonda Montiel terzino del River Plate : Calciomercato Inter – In casa Inter si sta già cominciando a muovere in vista della sessione estiva di Calciomercato. Sarebbero diversi i profili seguiti ed i rinforzi cercati dall’amministratore delegato dell’area sport Beppe Marotta e dal direttore sportivo Piero Ausilio. Il taccuino dei due uomini mercato nerazzurri sarebbe pieno di nomi potenzialmente acquistabili per rinforzare […] L'articolo Calciomercato Inter, ...

Calciomercato - il PSG bussa alla porta di Icardi : Inter pronta a sostituirlo con Dzeko : Il Calciomercato è già iniziato, l’Inter si appresta a vivere un’estate ricca di cambiamenti sopratutto nel pacchetto d’attacco L’Inter è impegnato in un finale di stagione ricco di pathos. La corsa alla Champions League vede i nerazzurri in vantaggio al momento sulle altre pretendenti, ma guai ad abbassare la guardia in queste ultime gare, la concorrenza è agguerrita. Mentre Spalletti e soci si stanno dannando per ...

Calciomercato Inter – Operazione Vidal : ok dal Barcellona - l’ostacolo è cinese : Arturo Vidal torna nel mirino dell’Inter: il Barcellona favorevole alla cessione, c’è la concorrenza di diversi club asiatici La scorsa estate il Barcellona lo aveva soffiato all’Inter per circa 25 milioni di euro, ma un anno dopo, Arturo Vidal potrebbe vestire la maglia nerazzurra. Al termine di una stagione non di certo esaltante, il centrocampista cileno sarebbe pronto a lasciare Messi e compagni. I catalani non si ...

