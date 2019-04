Calcio | Serie A 2019 | i risultati di oggi 29 aprile | Atalanta vittoriosa nel finale

Calcio in tv : lunedì con la serie A : Alle 21, sempre su Sky Sport serie A, completa il cartellone della trentaquattresima giornata il match tra Fiorentina e Sassuolo, raccontato da Andrea Marinozzi con Massimo Ambrosini opinionista e ...

Calcio femminile - Serie A : Juventus e Fiorentina le dominatrici del campionato e le fautrici di una svolta : La stagione del Calcio femminile italiano, per club, è terminata. Il pensiero è già ai prossimi Mondiali, che si svolgeranno dal 7 giugno al 7 luglio. La Nazionale italiana di Milena Bertolini, dopo venti anni, ha ottenuto il pass diretto, giungendo prima nel proprio girone di qualificazione e nel corso dell’ultimo biennio ha compiuto notevoli passi in avanti che sono stati evidenziati anche dai risultati in alcune amichevoli: il pareggio ...

Calcio - rissa tra tifoserie avversarie : aggredito anche un disabile - partita sospesa ad Aprilia : La rissa sugli spalti, la partita sospesa, un invalido buttato a terra durante i tafferugli e uno scambio d'accuse a suon di comunicati al 'veleno' tra la Virtus Nettuno e la Cavese, squadre che ...

Calcio - Serie A 2019 : la Lazio supera la Sampdoria - un punto per Chievo - Parma - Spal e Genoa : Trentaquattresima giornata di gare nella Serie A di Calcio 2019, che in questa domenica pomeriggio ha vissuto tre partite ricche di gol e di spettacolo, dopo il lunch match tra Frosinone e Napoli, in cui è arrivato il successo dei campani, per 2-0. Due pareggi invece nelle gare delle 15, a cominciare dall’1-1 tra il già retrocesso Chievo Verona e Parma, in cui il colpo di testa di Juraj Kucka è stato pareggiato da Riccardo Meggiorini, al ...

Calcio - Como in festa per la promozione in serie C : Como, 28 aprile 2019 - Si è colorata di azzurro questo pomeriggio la città per la festa del Calcio Como risalito in serie C con una domenica di anticipo rispetto alla fine del campionato. Gli ...

Calendario Serie A Calcio oggi - a che ora iniziano le partite. Programma - tv e streaming su Sky e Dazn : La 34esima giornata di Serie A si concluderà solamente nella giornata di domani, ma il piatto forte sarà oggi, con sfide di capitale importanza sia per le zone alte della classifica, sia per la zona retrocessione. Alle ore 15.00, infatti, il Parma sarà di scena in casa del ChievoVerona per tre punti che significherebbero tranquillità in casa ducale, mentre in contemporanea, la SPAL può blindare la propria salvezza ospitando un Genoa sempre più ...

Serie A Calcio - orari delle partite di oggi (domenica 28 aprile). Come vederle in tv e streaming su Sky e DAZN : Dopo gli anticipi degli scorsi giorni, la Serie A TIM di calcio 2019 entra nel vivo con le gare della domenica, valide per la trantaquattresima giornata, con ben cinque partite in programma, a cominciare da quella del Napoli di Carlo Ancelotti, che proverà a blindare il secondo posto, affrontando il Frosinone. La sfida sarà visibile in diretta esclusiva unicamente in streaming, attraverso la piattaforma DAZN, su pc smartphone, tablet e altri ...

Consigli FantaCalcio 34^ giornata Serie A 2018/2019 : Resa dei conti al Dall’Ara : I nostri Consigli per la 34^ giornata di Serie A: ecco chi schierare e chi no in questo turno, partita per partita.Pailletes e lustrini, campioni universalmente acclamati e televisioni sintonizzate da tutto il mondo per Inter-Juventus, la più nobile aristocrazia del calcio italiano in vetrina a San Siro sabato sera. Ma vedremo anche due squadre grossomodo prive di stimoli; la Juventus ha dominato il campionato senza concedere possibilità di ...

Pronostici Serie A 34^ giornata - i consigli di CalcioWeb : Torino-Milan - risultato da decifrare : Pronostici Serie A – Domani al via il 34° turno di Serie A, spalmato come ormai d’abitudine nella tre giorni calcistica che si concluderà lunedì sera. Tre sfide al sabato tra cui la gara salvezza Bologna-Empoli, Roma-Cagliari e il big match Inter-Juventus. Alle 12.30 di domenica il Napoli va a Frosinone, due partite alle 15, e gli interessantissimi Sampdoria-Lazio alle 18 e Torino-Milan alle 20.30. Chiudono lunedì Atalanta-Udinese e ...

Sportitalia - Palinsesto Calcio dal 26 al 29 Aprile (Primavera e Serie C) : CAMPIONATO PRIMAVERA - Ecco tutti gli appuntamenti con il Calcio della Primavera 1 Tim in diretta ed esclusiva su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre in chiaro e 225 del bouquet satellitare Sky). Sono sette le partite della 11° giornata del girone d’andata su cui si accenderanno le telecamere della televisione che racconterà in diretta ed esclusiva tutte le gare della stagione. Il...

Pronostici Serie B - i consigli di CalcioWeb : pareggio tra Lecce e Brescia? : Pronostici Serie B – Si torna in campo per il campionato di Serie B, la stagione è arrivata nella fase decisiva per gli obiettivi di promozione e salvezza. Il turno prende il via con la partita tra Benevento e Cosenza, il Palermo non può permettersi passi falsi sul campo del Livorno e con l’arrivo di panchina di Delio Rossi che ha preso il posto di Stellone. Trasferta difficile per il Verona sul campo del Pescara, scontro ...

Calcio - Serie A 2019 : lotta serrata per il quarto posto - spicca il big match tra Inter e Juventus : La Serie A di Calcio 2019 è giunta alla sua giornata numero 34, e dopo la festa dell’Allianz Stadium vedrà la Juventus affrontare (probabilmente con la nuova e discussa maglia) a San Siro l’Inter, alla disperata ricerca di punti per difendere il terzo posto. Dal canto suo, neanche il Napoli di Carlo Ancelotti potrà abbassare la guardia, ma se la vedrà con un Frosinone mai domo, nonostante lo spettro della retrocessione aleggi sullo ...

Serie A Calcio - calendario e programma del fine settimana (26-28 aprile). Orari e come vedere in tv e streaming le partite : Giornata numero 34 per la Serie A di calcio 2019, che dopo aver vissuto la festa juventina all’Allianz Stadium vedrà disputarsi un turno molto importante, e fondamentale nella lotta verso la Champions League, con scontri diretti che determineranno le gerarchie intorno al quarto posto. Ad aprire il programma, alle ore 15 di sabato 27 aprile, sarà la sfida-salvezza tra Bologna ed Empoli, trasmessa in esclusiva su Sky Sport, così come il ...

Calcio Serie C - l'Imolese blinda la difesa con il rinnovo di Lorenzo Checchi : La dirigenza sta dimostrando una grande continuità progettuale e tecnica che al giorno d'oggi non è facile trovare nel mondo del Calcio. All'Imolese si respira un'aria ambiziosa e c'è sempre più ...