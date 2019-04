Calcio | Champions League 2019 | Tottenham-Ajax | primo atto tra le sorprese del torneo

Calciomercato Juventus - tre possibili super colpi per la Champions : tra questi Skriniar : La Juventus è molto attiva sul mercato in questo periodo. Dopo la bruciante eliminazione dalla Champions League, infatti, la dirigenza bianconera sta già monitorando alcuni dei migliori talenti del mondo in difesa. Il primo obiettivo è De Ligt, fortissimo difensore dell'Ajax autore del gol che ha condannato la Juventus all'eliminazione dalla massima competizione continentale. Su di lui, però, ci sono alcuni top club europei (tra i quali il ...

Calcio - Lazio e Torino in zona Champions. Crisi Milan : L'uno-due del Torino con Belotti e Berenguer nel posticipo serale manda al tappeto un Milan che sembra aver smarrito il filo del gioco e, in attesa del risultato di Atalanta-Udinese di domani, esce dalla zona Champions e si ritrova al quinto posto, scavalcato dalla Roma e raggiunto proprio dal Toro, squadra che Mazzarri riesce ora a far rendere al meglio. L'esatto contrario di Gattuso e il Milan. E nel frattempo ora, in attesa del derby della ...

Calcio a 5 - Champions League 2019 : lo Sporting Lisbona è campione d’Europa - sconfitto il Kairat Almaty : Missione compiuta per lo Sporting Lisbona. La compagine portoghese di Calcio a 5, al quarto tentativo, conquista finalmente il titolo di campione d’Europa. Dopo aver perso gli atti conclusivi nel 2011, 2017 e 2018, i portoghesi si sono presi la loro rivincita sconfiggendo una delle compagini favorite, ovvero i kazaki Kairat Almaty, fregiandosi del successo in questa UEFA Futsal Champions League. Nel confronto andato in scena all’Almaty ...

Calciomercato Juventus - Sun e Marca : 'Ronaldo vorrebbe Guardiola per vincere la Champions' : Juventus certamente senza rivali in campionato, come dimostra anche il pareggio ottenuto fuori casa con l'Inter, a stagione finita. Resta però il fatto che il club bianconero ha deluso in Champions League quest'anno. La dirigenza sabauda ha investito molti soldi per formare una squadra sulla carta fortissima, ma alla fine eliminata dai giovanissimi dell'Ajax, che hanno certamente meritato la semifinale della massima competizione continentale per ...

Super Champions e Calcio del futuro : ECA accelera i tempi : Lo Scorso 26 marzo all'Hokura Hotel di Amsterdam gli oltre 230 delegati delle squadre più importanti d'Europa si erano dati appuntamento a Ginevra per il 19 e 20 settembre. Anche un messaggio all'...

Calciomercato Milan – Leonardo studia i talenti brasiliani : da Malcom ad Emerson - quanti colpi grazie alla Champions : grazie al lavoro del direttore generale Leonardo, il Milan torna a puntare sui talenti brasiliani tanto cari ai colori rossoneri: da Malcom ad Emerson Palmieri, tutti i nomi in caso di Champions League Il passato recente del Milan è legato a doppio filo al Brasile. Tanti giocatori verde-oro hanno indossato la maglia rossonera negli anni 2000, contribuendo ai più importanti successi nazionali ed internazionali del club. Da Kakà a Pato, ...

Calciomercato Juventus - Salah avrebbe rotto con Klopp : possibile colpo per la Champions : L'ottavo scudetto vinto dalla Juventus è sicuramente un'impresa che rimarrà nella storia, ma che in questo momento ha un sapore agrodolce, a causa dell'eliminazione dalla Champions League. L'Ajax, infatti, ha mostrato tutti i limiti del calcio concepito da Massimiliano Allegri, un calcio troppo conservativo e sicuramente poco propositivo, rispetto a quello proposto dal tecnico del club olandese Ten Hag. La dirigenza bianconera, dunque, sta già ...

Serie A Calcio femminile : risultati - classifica finale e verdetti. Juventus Campione d’Italia - bianconere in Champions con la Fiorentina : Si è conclusa la Serie A 2019 di calcio femminile, oggi è andata in scena l’ultima giornata di un campionato estremamente avvincente e appassionante. Tutto si è deciso in coda con ben tre squadre in lotta per lo scudetto prima dei 90 minuti conclusivi, ha festeggiato la Juventus che si è confermata Campionessa d’Italia grazie alla vittoria per 3-0 ottenuta sul campo del Verona. La Fiorentina ha sconfitto la Roma per 2-1 allo scadere ...

Calcio. Allegri - Juve - : 'La ferita della Champions c'è - ma è tempo di far festa' : Ma il calcio non è una scienza esatta, l'arrivo di Ronaldo non significava che la Juventus avrebbe matematicamente vinto la Champions, come ho sempre detto. E lui è il futuro della Juventus'. Meno ...

Calcio - Massimiliano Allegri : “Siamo stati polli contro l’Ajax - l’eliminazione dalla Champions va accettata. Ora lo scudetto” : Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Fiorentina-Juventus, match che potrebbe consegnare ai bianconeri la matematica certezza dell’ottavo scudetto consecutivo (basterà un pareggio nell’incontro in programma domani allo Stadio Franchi). A tenere banco è però l’eliminazione dalla Champions League, arrivata martedì sera per mano dell’Ajax che si è imposto per 2-1 all’Allianz Stadium: ...

Londra capitale del Calcio - Champions ed Europa League parlano inglese : la geografia delle semifinali europee : Si sono chiusi due giorni importanti per il calcio europeo, si sono disputate partite che hanno regalato clamorose sorprese in Champions League ed Europa League, in attesa delle semifinali è il momento di effettuare un bilancio. Il percorso delle italiane è stato deludente, le ultime due squadre rimaste, Juventus e Napoli sono state eliminate rispettivamente da Ajax e Arsenal. La fiducia del calcio italiano era rivolta principalmente alla ...

Consigli fantaCalcio 33 giornata : Inter e Roma si giocano la Champions : Consigli fantacalcio 32 giornata – Nemmeno il tempo di archiviare la, deludente, settimana della coppe europee ed è già tempo di pensare alla giornata numero 33 della Serie A Tim 2018-2019. In occasione della Pasqua il massimo campionato italiano anticipa, quasi per Intero, al sabato lasciando al match Napoli-Atalanta il compito di chiudere il turno […] L'articolo Consigli fantacalcio 33 giornata: Inter e Roma si giocano la Champions ...

Calciomercato Juventus - dopo il fallimento Champions Ronaldo potrebbe chiedere la cessione : Clima nerissimo in casa Juventus dopo la bruttissima sconfitta subita dall'Ajax per due a uno, nella gara valevole per i quarti di finale della Champions League. Una sconfitta che fa ancora più male perché arrivata a Torino, davanti a migliaia di tifosi bianconeri. La squadra olandese si è assolutamente meritata il passaggio del turno, dal momento che ha disputato un secondo tempo di altissimo livello, cancellando letteralmente la Juventus dal ...