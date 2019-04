BOOM! Pierluigi Diaco conduce La Vita in Diretta Estate

davidemaggio

(Di lunedì 29 aprile 2019)Tutto nuovo. Il palinsesto estivo di Rai1 sarà il primo targato al 100% Teresa De Santiis e promette rivoluzioni. DavideMaggio.it, dopo avervi svelato l’arrivo di Liorni a Reazione a Catena, è in grado di annunciarvi in anteprima che alla guida de Lainci sarà con ogni probabilitàUn nome anomalo che indica una volontà ben precisa del direttore di sparigliare le carte.torna nel daytime di Rai1 a nove anni di distanza dalla conduzione di Uno Mattina, in coppia con Georgia Luzi, che l’aveva reso bersaglio di svariate critiche. Da allora il giornalista si è dedicato alla radio, a fare l’autore e l’opinionista non facendosi mancare nemmeno una partecipazione da concorrente all’Isola dei Famosi, con tanto di eliminazione a furor di popolo (televoto all’86%). “Mi tuffo nel mare ...

