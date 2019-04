Beach volley | World Tour 2019 Kuala Lumpur Tris di coppie azzurre a caccia di gloria

Beach volley : tre coppie azzurre a Kuala Lumpur : Kuala Lumpur , MALESIA,- Al via da domani la tappa del World Tour 3 stelle di Kuala Lumpur, in Malesia, che si concluderà sabato 4 maggio. Saranno tre le formazioni italiane in gara. Nel torneo ...

Beach volley : a Kuala Lumpur in gara tre coppie italiane : Kuala Lumpur , MALESIA,- Scatta domani a Kuala Lumpur, in Malesia, la tappa del World Tour 3 stelle che si concluderà sabato 4 maggio. Per l'Italia saranno in gara tre formazioni. Nel torneo femminile,...

Beach volley : a Xiamen quarto posto per Rossi-Carambula : Xiamen, CINA, - Rossi-Carambula non ce la fanno a salire sul podio del 4 Stelle del World Tour di Xiamen, Cina,. Il duo azzurro nella finale per il terzo posto si è fatto superare per 2-1, 13-21, 21-...

Beach volley World Tour 2019 Xiamen. Rossi/Carambula : un quarto posto da applausi! : Si chiude con un ottimo quarto posto l’avventura di Enrico Rossi e Adrian Carambula nel torneo 4 stelle di Xiamen in Cina. La coppia italiana, nella finale che valeva il terzo gradino del podio, si è arresa il tre set al binomio del Qatar Cherif/Ahmed, protagonista di un grande torneo. Nel primo set gli azzurri si sono illusi di poter dominare L’incontro vincendo con il punteggio di 21-13 ma veemente è stata la reazione della coppia asiatica che ...

Beach volley : Rossi-Carambula a Xiamen giocano per il terzo posto : Xiamen, CINA,- Nel World Tour di Xiamen, 4 Stelle, gli italiani Enrico Rossi e Adrian Carambula sono in finale 3°-4° posto. La coppia italiana dopo un bellissimo cammino è stata sconfitta in ...

Beach volley - World Tour 2019 Xiamen. Russi troppo forti : Rossi/Carambula lotteranno per il terzo posto : Si ferma in semifinale la corsa di Enrico Rossi e Adrian Carambula nel torneo 4 Stelle di Xiamen in Cina. La coppia azzurra, dopo aver eliminato in sequenza nella notte italiana i tedeschi Thole/Wickler e i polacchi Bryl/Fijalek, nulla può fare contro i fortissimi Russi Stoyanovskyi/Krasilnikov che hanno la meglio in due set e affronteranno domani in finale gli esperti spagnoli Herrera/Gavira. Un primo set equilibrato solo nella prima parte tra ...

Beach volley - World Tour 2019 Xiamen. STREPITOSI! Battuti tedeschi e polacchi - Carambula/Rossi in SEMIFINALE con Stoyanovskiy/Krasilnikov : Una cavalcata fantastica porta in SEMIFINALE Enrico Rossi e Adrian Carambula nel torneo 4 Stelle di Xiamen in Cina. Non c’è il Brasile, non ci sono gli Usa nella SEMIFINALE dell’importante torneo cinese ma c’è l’Italia che torna nella top four di un torneo di primo livello (4 stelle o Major Series) dieci mesi dopo il terzo posto conquistato da Lupo/Nicolai a Gstaad nel luglio scorso. Due imprese da urlo per la coppia ...

Beach volley - World Tour 2019 Xiamen. Menegatti/Orsi Toth subito fuori - Rossi/Carambula contro Thole/Wickler per conquistare i quarti : Venticinquesimo posto per Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth, che non iniziano certo nel migliore dei modi la fase calda della stagione, nel torneo 4 stelle di Xiamen. Se la sconfitta contro le statunitensi Hughes/Summer poteva anche essere messa in contro, quella con le spagnole Elsa/Liliana (vere bestie nere della coppia italiana con sei vittorie negli scontri diretti e una sola battuta d’arresto) nella sfida che valeva ...

Beach volley : a Xiamen Rossi-Carambula agli ottavi - Menegatti-Orsi Toth fuori : Xiamen, CINA,- Nella tappa del World Tour di Xiamen, 4 stelle, gli italiani Enrico Rossi e Adrian Carambula si sono qualificati direttamente agli ottavi di finale, grazie ai successi sui polacchi ...

Beach volley - World Tour 2019 Xiamen. Rossi/Carambula : che impresa!!! Sconfitti anche Andre/George e ottavi conquistati : Non si fermano Adrian Carambula ed Enrico Rossi che vincono il girone di ferro nel torneo 4 Stelle di Xiamen in Cina e volano già agli ottavi di finale di uno dei tornei meglio frequentati della prima parte della stagione. La coppia azzurra, dopo aver sconfitto in due set la sfida di semifinale contro la coppia polacca Kantor/Losiak, ha vinto una vera e propria battaglia in fimale contro il campione del mondo brasiliano Andre e il suo nuovo ...

Beach volley - World Tour 2019 Xiamen. Che debutto per Rossi/Carambula : battuti Kantor/Losiak! : Partenza a razzo dell’ItalBeach sulla sabbia di Xiamen nel torneo 4 Stelle in programma in Cina. Nella sfida di esordio che valeva l’accesso alla finale del girone e dunque anche alla seconda fase del torneo Enrico Rossi e Adrian Carambula hanno sconfitto con un secco 2-0 la coppia polacca Kantor/Losiak che partiva con i favori del pronostico. Solito gioco spumeggiante della coppia italiana che ha dominato il primo set, volando sul ...

Beach volley - World Tour 2019 Xiamen. Brasile pigliatutto in qualificazione. Subito ostacoli duri per gli azzurri nel tabellone principale : Brasile pigliatutto nelle qualificazioni del torneo 4 Stelle di Xiamen, in Cina, che dalla notte italiana vivrà la sua fase più attesa con l’avvio delle sfide dei giorni preliminari. Quattro le coppie carioca che hanno raggiunto il tabellone principale e si vanno ad aggiungere a un contingente già nutritissimo. Pronostici rispettati su quasi tutto il fronte, sia in campo maschile che femminile con qualche piccola sorpresa come ...