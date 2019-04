Barbara Palombelli | «Così ho salvato Serena e Monica da un padre biologico violento»

Serena Rutelli - l’annuncio a sorpresa : “La sua madre biologica vuole incontrarla”. La reazione di Barbara Palombelli e Francesco Rutelli : Serena , la figlia adottiva di Francesco Rutelli e Barbara Palombelli , sta vivendo la sua avventura nella casa del Grande Fratello ed è ignara del fatto che in queste ore tutti gli occhi sono puntati su di lei e che nella puntata di questa sera del reality ci sarà una grossa novità per la sua vita. Barbara D’Urso ha annunciato infatti nel corso dell’ultima puntata di Domenica Live di aver ricevuto una lettera dalla madre biologica ...

La madre biologica di Serena Rutelli vuole incontrarla" - Ecco la risposta di Barbara Palombelli : Nel corso della puntata di 'Domenica Live', trasmessa il 28 aprile, Barbara D'Urso ha spiegato che ci sono importanti novità per Serena Rutelli . La madre biologica della concorrente del 'Grande Fratello 2019', infatti, si...

Barbara Palombelli - amarissima verità : 'La strage dei cristiani e Notre-Dame...' : ...al grado di partecipazione della gente alla strage in Sri Lanka dove sono morte 290 persone e al crollo del tetto della basilica francese che ha suscitato un'emozione pazzesca in tutto il mondo: lo ...

Grande Fratello 16 - Serena Rutelli : "Papà Francesco un bonaccione - mia mamma Barbara Palombelli più severa" : Serena Rutelli, nel corso dell'ultimo daytime del 'Grande Fratello 16', ha confessato ai compagni d'avventura la volontà di aprire un centro estetico con l'approvazione dei genitori. Dopo 5 anni di liceo e due di specializzazione nel proprio campo, la neo gieffina vuole mettere a frutto i tanti sacrifici per mettersi finalmente in proprio in un'attività che sicuramente la gratificherà molto: Sono contenta di stare qua. Spero che siano ...