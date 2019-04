ATP Finals – Torino respira tennis | sulla Mole il logo del torneo GALLERY

Presentazione ATP Finals Torino – La soddisfazione di Binaghi : “una congiunzione astrale irripetibile” : Le parole di Angelo Binaghi alla Presentazione delle ATP Finals di Torino: il presidente della Federtennis orgoglioso e soddisfatto “Oggi siamo qui per una congiunzione astrale irripetibile: il Governo italiano ha deciso di scommettere per la prima volta nella nostra storia centenaria sul tennis e di questa scelta siamo orgogliosi“. Così il presidente della Federazione italiana tennis Angelo Binaghi, a Torino per presentare le ...

ATP Finals Torino - la sindaca Appendino garantisce : “sarà un evento meraviglioso” : ATP Finals Torino, la sindaca Chiara Appendino ha parlato dell’evento che si disputerà in terra piemontese dal 2021 “Siamo orgogliosi di essere stati scelti tra 40 città e siamo certi che Torino saprà dimostrare di poter organizzare un evento meraviglioso“. Così la sindaca di Torino, Chiara Appendino presentando le Atp Finals di tennis. “Abbiamo fatto il possibile e l’impossibile – ha aggiunto la sindaca ...

ATP Finals Torino – Chris Kermode entusiasta : “che passione per il tennis in Italia!” : Chris Kermode, presidente ATP, spiega il motivo per il quale è stata scelta Torino come prossima sede delle ATP Finals: la passione per il tennis mostrata dall’Italia ha vinto su tutto il resto Nei giorni scorsi la città di Torino ha finalmente ricevuto la buona notizia: il capoluogo piemontese sarà la sede ospitante delle ATP Finals dal 2021 al 2025. Nella presentazione avvenuta quest’oggi presso Palazzo Madama, il presidente ...

ATP Finals a Torino – Malagò fiero alla presentazione ufficiale : ”quando l’Italia fa squadra è imbattibile” : Le parole di Giovanni Malagò alla presentazione delle ATP Finals di Torino: la soddisfazione del presidente del Coni “Quando si fa squadra tutti, a cominciare dal governo, penso che il nostro Paese, parlo per lo sport perché è l’argomento per il quale sono legittimato a farlo, è imbattibile“. Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò intervenendo alla presentazione delle Atp Finals di tennis e ha aggiunto: “è ...

Appendino : 'A Torino ATP Finals meravigliose' : Questo Paese è felice di investire nel mondo dello sport". Così il presidente del Coni Giovanni Malagò che ha ricordato la genesi della candidatura torinese delle Atp finals, presentate oggi nel ...

ATP Finals : Malagò - se uniti imbattibili : TORINO, 29 APR - "Quando si fa squadra il nostro Paese è imbattibile. Sono orgoglioso. Questo Paese è felice di investire nel mondo dello sport". Così il presidente del Coni Giovanni Malagò che ha ricordato la genesi della candidatura torinese delle Atp finals, presentate oggi nel capoluogo piemontese. "Alla sindaca, in un ...

ATP Finals : Valente - evento grande valore : L'obiettivo sarà anche quello di contribuire allo sviluppo del mondo dello sport, spendendo in modo oculato le risorse a disposizione".

ATP Finals - Appendino : «Felici e orgogliosi». Malagò : «Risultato straordinario» : Alla presentazione dell'evento nel capoluogo piemontese c'erano molti personaggi della politica e dello sport, tra questi Giovanni Malagò : " Quando si fa squadra il nostro Paese è imbattibile ". LE ...

ATP Finals a Torino - Malagò : «Se facciamo squadra - siamo imbattibili» : ROMA - Dal 2021 al 2025 Torino ospiterà le ATP Finals , il torneo a cui partecipano i migliori otto tennisti al mondo. Tanti i personaggi dello sport e della politica presenti alla presentazione dell'evento, tra questi anche il presidente del CONI Giovanni Malagò : " Sono orgoglioso. Questo Paese è felice di investire nel mondo dello sport ". ORGOGLIO - " ...

ATP Finals : Malagò - se uniti imbattibili : ANSA, - TORINO, 29 APR - 'Quando si fa squadra il nostro Paese è imbattibile. Sono orgoglioso. Questo Paese è felice di investire nel mondo dello sport'.

ATP Finals presentate a Torino - Binaghi : 'Il governo ha investito per la prima volta sul tennis' : In 5 anni dovremmo superare il milione di biglietti venduti, con 96 milioni di spettatori nel mondo e un impatto economico che si può stimare tra i 400 e 500 milioni'. Per Chris Kermode, presidente ...

Tennis : presentate quest’oggi le ATP Finals che si terranno a Torino dal 2021 al 2025 : Ha avuto luogo presso il Gran Salone dei ricevimenti di Palazzo Madama in Piazza Castello a Torino la presentazione delle ATP Finals 2021-2025. Il Presidente della Federazione Italiana Tennis Angelo Binaghi, con il Sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti, e la Sindaca di Torino Chiara Appendino hanno presentato l’evento a cui hanno presenziato e in cui sono intervenuti anche il Presidente del Coni Giovanni Malagò, ...

ATP Finals Torino - Giorgetti entusiasta : “un percorso difficile che ha richiesto tanto sacrificio” : Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega allo sport ha parlato dell’assegnazione alla città di Torino delle ATP Finals del 2021 L’assegnazione delle Atp Finals di tennis “è stato un percorso difficile che ha richiesto una larga condivisione delle forze politiche non solo all’interno del governo“. Così il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega allo sport, Giancarlo ...

Presentate le ATP Finals a Torino. 'Una vittoria di squadra' : Questo Paese è felice di investire nel mondo dello sport". Così il presidente del Coni Giovanni Malagò che ha ricordato la genesi della candidatura torinese. "Alla sindaca, in un incontro a Roma, ho ...