Atalanta-Udinese | Gasperini | “Champions? Adesso ci crediamo”

VIDEO Atalanta-Udinese 2-0 : Highlights - gol e sintesi. Gli orobici sognano con de Roon e Pasalic : Il sogno della Champions League, per l’Atalanta, è ancora più vivo che mai: nella 34a giornata gli orobici battono l’Udinese per 2-0 con due reti nel finale. All’81’ è de Roon che, su calcio di rigore, trafigge i friulani, mentre all’85’ Pasalic spara un sinistro dal limite che s’insacca nella porta avversaria. La formazione nerazzurra si trova ora a 59 punti, uno in più della Roma, tre in più di Milan e ...

Atalanta-Udinese - Gasperini : “Non è il momento di parlare di offerte” : ATALANTA UDINESE Gasperini: – Vittoria pesantissima per l’Atalanta di Giampiero Gasperini, che nonostante tanta fatica riesce a superare un’Udinese ostica a caccia di punti preziosi per la corsa alla salvezza. Per i bergamaschi rischiava di essere una giornata stregata come quella di due settimane fa contro l’Empoli, ma sono bastati un rigore di De Roon […] L'articolo Atalanta-Udinese, Gasperini: “Non è il ...

L'Atalanta non si ferma più : Udinese ko 2-0 e quarto posto in classifica : Marco Gentile Le reti di de Roon e Pasalic hanno permesso alL'Atalanta di mandare al tappeto l'Udinese di Tudor. Con questo successo i nerazzurri si prendono il quarto posto L'Atalanta di Gian Piero Gasperini ci mette 80 minuti per piegare la resistenza dell'ostica Udinese di Igor Tudor e lo fa grazie ai gol di de Roon, su calcio di rigore guadagnato da Masiello, e di Pasalic, a cinque dal novantesimo. Nonostante le fatiche di coppa ...

