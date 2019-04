Appendino sul caso Auxilium | ' Torino non può permettersi di perdere questa realtà

ATP Finals - Appendino : «Felici e orgogliosi». Malagò : «Risultato straordinario» : Alla presentazione dell'evento nel capoluogo piemontese c'erano molti personaggi della politica e dello sport, tra questi Giovanni Malagò : " Quando si fa squadra il nostro Paese è imbattibile ". LE ...

È ufficiale : le finali Atp a Torino dal 2021 al 2025 L’esultanza di Appendino : La città piemontese ha battuto la concorrenza di Londra, Manchester, Tokyo e Singapore: è il più importante torneo dell’anno dopo i 4 del Grande Slam

Atp Finals : Appendino esulta - Torino is : ANSA, - Torino, 24 APR - "Torino is in": è il tweet della sindaca di Torino, Chiara Appendino, sull'assegnazione al capoluogo piemontese delle Atp Finale 2021-2025. "La chiave del successo di Torino ...

ATP Finals Torino - la sindaca Appendino esulta sui social : La sindaca di Torino, Chiara Appendino, commenta l’assegnazione a Torino delle Atp Finals sui social network Proposta di candidatura eccellente e innovativa e capacità di fare squadra. Così la sindaca di Torino, Chiara Appendino, commenta l’assegnazione a Torino delle Atp Finals di tennis che si svolgeranno nel capoluogo piemontese dal 2021 al 2025. ‘Torino is in!’ twitta Appendino con a fianco l’icona di una ...

"Madre" e "padre" tornano sulla carta d'identità - Appendino : passo indietro : Via la scritta "genitore". Protestano le associazioni gay mentre per il sindaco di Napoli, De Magistris, si tratta di un gesto di "propaganda"

Chiara Appendino : “Padre e madre sulla carta d’identità è un passo indietro sui diritti” : La sindaca di Torino Chiara Appendino si è schierata apertamente contro la nuova dicitura "padre e madre" sulla carta di identità elettronica. La regione Piemonte sosterrà le spese legali delle famiglie discriminate. Salvini parla di "buon senso", mentre le associazioni gay si appellano al presidente Conte.Continua a leggere

Appendino : «“Padre” e “madre” sulla carta d’identità un passo indietro nei diritti» : Torino Pride fa appello alla sindaca: «Non arretreremo, siamo pronti a rivolgerci a un tribunale. Non ci riporteranno nel Medioevo». E la possibilità di ricorrere è offerta dalla Regione Piemonte: ««Il decreto è discriminatorio e contrario alla legge regionale»

PACCO BOMBA A CHIARA Appendino/ Airola - M5s - nel caos - Pd : 'Butta benzina sul fuoco' : Solidarietà nei confronti di CHIARA APPENDINO, ma il post di Airola fa discutere: arriva la replica del Partito Democratico.

Lettera esplosiva ad Appendino - polemiche sul post del 5S Airola 'Non ci sono più i bombaroli di una volta'. Poi le scuse : Cronaca Torino, i timori della questura: forse altri pacchi bomba spediti al Comune di CARLOTTA ROCCI E scatena polemiche politiche. Il senatore Pd Mauro Lau chiede ai 5 stelle di 'prendere ...

Chiara Appendino - pacco bomba contro la sindaca. Pista inquietante : cosa c'era scritto sul pacco : pacco-bomba per Chiara Appendino. Una busta contenente un congegno rudimentale, realizzato con una pila, dei fili e della polvere è stata recapitata ieri al sindaco di Torino: il mittente indicato sulla busta era «Scuola Diaz», istituto diventato noto per i fatti del G8 di Genova del 2001. Il pacco,

Appendino minacciata - recapitato un pacco bomba. Si indaga sulla pista politica : Poteva esplodere la busta sospetta inviata stamane all'indirizzo della sindaca di Torino Chiara Appendino. Nel plico, si legge in una nota della Questura, era infatti presente "un congegno idoneo ad ...

Torino - manifestanti 'No Ztl' insultano sindaco Appendino : 'Criminale - vattene!' : Manifestazione 'No Ztl' sotto il Comune di Torino. Quando la sindaca Chiara Appendino è scesa tra la folla per tentare di dialogare, è stata pesantemente insultata: 'Buffoni! Criminale, vattene!', le ...