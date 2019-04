Anticipazioni Mentre ero via quinta puntata | indizi riaffiorano nella memoria di Monica

Anticipazioni quinta puntata di 'Mentre ero via' : Monica scopre le bugie di Riccardo : Il 2 maggio andrà in onda la quinta puntata di "Mentre ero via", la prosecuzione della storia di Monica Grossi, interpretata da Vittoria Puccini. Salta la programmazione prevista il 25 aprile, dal momennto che in quella data è prevista una diretta calcistica che andrà in onda in quella data su Rai 1. La replica della puntata precedente e la puntata in streaming possono essere seguite su Rai Play, disponibile anche su app scaricabile su ...

Anticipazioni Mentre ero via quinta puntata : Monica smaschera il cognato : Mentre ero via: cosa succederà nella quinta puntata? Mentre ero via, in onda ogni giovedì su Raiuno, continua ad appassionare sempre di più i telespettatori italiani. La fiction con protagonisti Vittoria Puccini e Giuseppe Zeno può considerarsi un vero e proprio grande successo con punte del 21,4% di share. Giunti alla quarta puntata, Monica continua […] L'articolo Anticipazioni Mentre ero via quinta puntata: Monica smaschera il cognato ...

Mentre ero via : Anticipazioni quinta puntata di giovedì 2 maggio 2019 : Mentre ero via - Vittoria Puccini e Giuseppe Zeno “Mentre ero via rappresenta, per noi che l’abbiamo ideata e scritta, un nuovo capitolo di una serie antologica iniziata con Un’altra vita e proseguita con Sorelle. Storie diverse una dall’altra, con protagoniste e ambientazioni diverse, ma con un filo comune: la volontà di raccontare un personaggio femminile, una donna di oggi, alle prese con un’avventura che esce dall’ordinario e le ...

Mentre ero via - Anticipazioni quinta puntata e riassunto quarta : Mentre ero via, riassunto quarta puntata: i sospetti di Stefano Stasera va in onda la quarta puntata di Mentre ero via, la fiction con Vittoria Puccini e Giuseppe Zeno che sta riscuotendo un enorme successo su Raiuno. Per vedere la quinta puntata di Mentre ero via bisognerà attendere il 2 maggio. Giovedì 25 aprile, infatti, la serie lascerà il posto alla partita di Coppa Italia Atalanta-Fiorentina. Ecco il riassunto della quarta puntata di ...

Anticipazioni 'Mentre ero via' quinta puntata : nuovi ricordi riaffiorano in Monica : Oggi, 18 aprile, verrà trasmessa la quarta puntata della fiction televisiva "Mentre ero via" che vede Vittoria Puccini nei panni della protagonista. La Serie Tv, che va in onda già da diverse settimane, si incentra sulla storia di Monica, una donna che ha perso la memoria e che sta cercando in tutti i modi di ricordare il suo passato. Qualcuno però le sta facendo credere di essere una persona diversa da quella che è realmente.

Mentre ero via - la storia tra Monica e Stefano è pubblica : Anticipazioni trama quarta puntata 18 aprile : Quarto appuntamento (di sei) con la nuova serie di Rai1 dal titolo Mentre ero via, che vede nel ruolo principale la 37enne Vittoria Puccini nei panni di una madre che si risveglia da un coma di quattro mesi con un vuoto di memoria lungo ben otto anni. Monica, questo il nome del personaggio, si impegna così con forza per ricostruire quel che non ricorda più, trovando che non per forza tutto ciò che la vecchia sé ha fatto prima ...

Il finale di Mentre ero via slitta di una settimana : la caccia di Monica continuerà? Anticipazioni 2 maggio : Il finale di Mentre ero via slitta di una settimana solo perché giovedì prossimo la serie tv non andrà in onda. Vittoria Puccini e Giuseppe Zeno finiscono in panchina per via della Festa della Liberazione del 25 aprile e quindi i fan dovranno tenere il fiato sospeso per quindi giorni a partire da questa sera. L'appuntamento di oggi, 18 aprile, con Mentre ero via è confermatissimo per questa sera quando su Rai1, intorno alle 21.25, andrà in onda ...

Mentre Ero Via quinta puntata : trama e Anticipazioni 2 maggio : Mentre ERO VIA quinta puntata. Torna giovedì 2 maggio 2019 su Rai 1 la fiction con Vittoria Puccini e Giuseppe Zeno. La fiction infatti salterà la prossima settimana visto che cadrebbe di giovedì 25 aprile, giorno della Liberazione e festa nazionale. Di seguito trama e anticipazioni del quinto appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Mentre Ero Via quinta puntata: trama e anticipazioni 2 maggio Grazie al viaggio a Ginevra, ...

Mentre Ero Via quarta puntata : trama e Anticipazioni 18 aprile : Mentre ERO VIA quarta puntata. Torna giovedì 18 aprile 2019 su Rai 1 la fiction con Vittoria Puccini e Giuseppe Zeno. Di seguito trama e anticipazioni del quarto appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Mentre Ero Via quarta puntata: trama e anticipazioni 18 aprile Finalmente, dopo tanta fatica per ricreare la pace con i suoi figli, Monica ritrova equilibrio e comincia a ricostruire i rapporti con la sua famiglia. ...