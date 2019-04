Ancelotti | ' Il malessere dei tifosi? Napoli progetto sano e serio'

Ancelotti : «Nel Napoli non c’è malessere - a volte c’è incazzatura. In Italia il razzismo è la normalità» : La conferenza stampa di Ancelotti alla vigilia di Arsenal-Napoli «Occorre chiarezza sul campo, più c’è chiarezza e minore è la preoccupazione. Bisogna mettere in campo una squadra che deve sapere chiaramente che cosa fare «Il mio ambiente è quello che riguarda lo staff, i giocatori, la società. Non c’è malessere, c’è disappunto, a volte incazzatura, ma malessere no. C’è la consapevolezza che le ultime due partite non le ...