Amministrative 2019 | ad Albiate il primo Faccia a faccia con il Cittadino - LA DIRETTA

Elezioni Amministrative 2019 in Sicilia : ecco i sindaci eletti : Elezioni Amministrative in Sicilia. 34 i Comuni Siciliani chiamati ad eleggere i nuovi sindaci. ecco i dati e i sindaci eletti al primo turno.

Amministrative 2019 : esclusa - a Montella - la lista del Vicesindaco uscente Ziviello : La lista 'Montella Libera', che ha come candidato sindaco Antonio Ziviello, Vicesindaco uscente della Giunta guidata da Ferruccio Capone, è stata esclusa dopo che si era presentata in lista. La ...

Amministrative 2019 - Mimmo Lucano si candida in consiglio comunale a Riace : “Non si potrà mai fermare il vento” : Mimmo Lucano riparte dal basso. Il sindaco “sospeso”, e ancora sottoposto al divieto di dimora nell’ambito dell’inchiesta “Xenia”, è candidato a consigliere comunale di Riace. Dopo tre legislature alla guida del piccolo comune della Locride non può più ripresentarsi come sindaco, ma ha deciso di dare comunque il suo contributo alla lista “Il cielo sopra Riace” guidata da Maria Spanò, il suo ex assessore che oggi si candida nel segno della ...

Amministrative 2019 - Marialuisa Ascheri si ricandida a La Morra : 'Cinque anni intensi - ma non vogliamo fermarci' : ... di tanti luoghi del centro e delle frazioni, l'InfoPoint per i ciclisti nella Porta San Martino, il Peso Pubblico, il completamento del Palazzetto dello Sport, le migliorie al Campo Sportivo, lo ...

Amministrative 2019. Valeria Ricci è la candidata sindaco della lista "Per la Sinistra" Lugo : Lughese classe 1983, militante di sinistra che ha già un'esperienza politica come assessore al welfare della giunta Ranalli, incarico dal quale si dimise per la questione dell'ampliamento dei pozzi ...

Amministrative 2019 - le proposte di Cna ai candidati di Forlì : CNA chiede una riduzione delle aliquote IMU per gli immobili di natura strumentale, fino alle aliquote di base; in materia di rifiuti di incentivare l' economia circolare , riduco, riuso, riciclo,. ...

Elezioni 2019 Italia : europee - Amministrative e regionali. Calendario date : Elezioni 2019 Italia: europee, amministrative e regionali. Calendario date Calendario Elezioni 2019 Italiane e dove si vota L’anno appena terminato, il 2018, è stato molto importante dal punto di vista elettorale ma anche il 2019 ha in serbo tantissimi appuntamenti. Infatti, non ci saranno solo le europee di maggio ma si terranno anche le Elezioni amministrative – in circa 4 mila comuni – ed in 6 regioni si terranno le Elezioni ...

Election day elezioni europee e Amministrative 2019 : data e dove si vota : Election day elezioni europee e amministrative 2019: data e dove si vota data Election day 2019 Il 26 maggio 2019 non si terranno solo le elezioni europee ma si voterà anche per la tornata di amministrative. Da diverso tempo era stata paventata l’ipotesi Election Day che però ha trovato conferma solo in queste ore. Infatti, è arrivato ieri il via libera del Consiglio dei Ministri. Election day: il comunicato stampa Il Consiglio dei ...

Amministrative 2019 - a Campobasso la sinistra oltre il Pd cede il passo : si rischia di essere complici del mancato cambiamento : Significa perdere aderenza con il popolo e lasciare ai propri figli una Campobasso inadeguata in un mondo che va allo sfascio. Con quale faccia la sinistra penserà di poter ancora esistere. E ...

Election Day 2019 : il 26 maggio elezioni europee - regionali in Piemonte e Amministrative in oltre 3mila comuni - Sky TG24 - : Italiani alle urne per indicare 76 rappresentanti del Parlamento europeo e non solo. A ufficializzare la data dell'appuntamento alle urne è stato il Consiglio dei ministri

Il PVU incontra Antonio Calabrese candidato sindaco di Mesagne nelle Amministrative di maggio 2019 : ... creare associazionismo e cooperazione in maniera etica e solidale a sostegno di un settore fondamentale nell'economia di un paese a vocazione agricola, valorizzare i prodotti dandogli un valore ...