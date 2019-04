Allegri si prende il Tapiro e scherza | ' Adani? Sono molto arrogante'

Ancelotti prende in giro Allegri e ironizza con l'inviato Sky : 'Stai zitto' : Il big match della 35esima giornata di campionato di Serie A Inter-Juventus si è concluso 1 a 1 con un primo tempo dominato dalla squadra di Spalletti mentre nel secondo i bianconeri hanno saputo riacciuffare il pareggio grazie ad un gran gol di Cristiano Ronaldo. Agli onori della cronaca, però, è finito anche il post partita del derby d'Italia quando Allegri, intervistato da Sky, ha avuto un acceso diverbio con l'ex giocatore, e attuale ...

Juventus - Allegri sorprende tutti : arriva il messaggio sul futuro! : Juventus Allegri- Massimiliano Allegri, intervenuto in conferenza stampa, ha colto l’occasione per presentare il match di domani, ma anche per fare il punto sulla situazione in vista del prossimo futuro. Il tecnico bianconero ha colto l’occasione per lanciare un piccolo messaggio sul suo futuro. Un incontro con Agnelli che avverrà nelle prossime settimane e uno […] More

La Juventus si prende lo scudetto - durissimo sfogo di Allegri in conferenza : “non sono un coglione se…” : L’allenatore della Juventus si è tolto qualche sassolino dalla scarpa dopo la vittoria dell’ottavo scudetto consecutivo La vittoria con la Fiorentina ha permesso alla Juventus di ottenere l’ottavo scudetto consecutivo con cinque giornate d’anticipo, rendendo dunque incolmabile il gap accumulato sul Napoli. Fabio Ferrari/LaPresse Il 2-1 dell’Allianz Stadium ha fatto partire la festa in casa bianconera, una ...

Ora i giornali grondano elogi per Allegri : «Odia il calcio ripetitivo - è l’unico in grado di sorprendere» : “Allegrata” Fino a tre giorni fa era un allenatore superato, il freno a mano della Juventus. Viviamo tempi durissimi, in cui si è scambiato il calcio per la ginnastica ritmica. Dopo la gara di ritorno tra la Juventus e l’Atletico Madrid, i quotidiani grondano elogi per l’allenatore bianconero Massimiliano Allegri. Repubblica si sofferma sull’idea chiave della partita: “arretrare Emre Can e stupire l’Atletico allargando il ...

Juventus-Atletico - Renzi prende le difese di Allegri : “qualcuno dovrebbe chiedergli scusa” : Il commento di Renzi dopo la strepitosa vittoria delle Juventus sull’Atletico Madrid nel ritorno degli ottavi di Champions League “Come è noto possono accusarmi di tutto tranne che di essere juventino. Ieri del resto ero a Manchester a vedere un’altra partita di Champions, non la Juve“. Lo scrive Matteo Renzi nella sua ultima enews. “Ma dopo quello che è successo ieri non solo bisognerebbe fare i complimenti a ...

Operazione "dimenticare Madrid". Allegri si prende la prima rivincita : "Ma dovevamo giocare meglio" : Dopo una vittoria così il famigerato «Fiuuu», autentico marchio di fabbrica inventato sui suoi social, sarebbe tornato comodo a Massimiliano Allegri: per allentare la tensione nel mondo juventino e anche avvisare i suoi giocatori, a maggior ragione in vista della sfida con l'Atletico Madrid. In questo momento solo i numeri sono dolci per la sua Juve, che blinda il tricolore con ...