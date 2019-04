A Milano ci sono stati scontri tra polizia e manifestanti durante un corteo di militanti

Fiera cannabis a Milano - il manifesto 'Io non sono una droga' scatena polemiche. Sala : "Messaggio sbagliato e pericoloso" : Stavolta però, per colpa dei cartelloni, sul festival milanese si sono abbattuti anche gli anatemi della politica nazionale. In particolare è stata Giorgia Meloni a tuonare, nel giorno della ...

Fiera cannabis a Milano - il manifesto “Io non sono una droga” scatena polemiche. Sala : “Messaggio sbagliato e pericoloso” : L’immagine stilizzata di una foglia di marijuana sovrapposta a quella del Duomo di Milano. E una scritta in maiuscolo: “Io non sono una droga”. È il manifesto pubblicitario, comparso in questi giorni per le strade della città meneghina, che ha trasformato in un caso politico la 4.20 Hemp Fest – International cannabis Expo, la Fiera internazionale della canapa prevista dal 3 al 5 maggio agli East End Studios di via Mecenate. Una manifestazione ...

Nove persone sono state denunciate per lo striscione a favore di Benito Mussolini esposto ieri in centro a Milano : Nove persone sono state denunciate per aver esposto mercoledì uno striscione a favore del dittatore fascista Benito Mussolini in centro a Milano. La Digos di Milano, in collaborazione con quella di Roma, ha denunciato otto tifosi della Lazio per manifestazione fascista

Come sono messe Milano e Cortina per i Giochi invernali del 2026 : La volata è lanciata. Milano-Cortina ha preso d'anticipo Stoccolma anche sulle garanzie finanziarie del governo. E, anche se gli svedesi hanno recuperato, il nostro Paese ha ancora qualche piccolo vantaggio nella corsa alla candidatura dei Giochi invernali 2026. Intanto, per una volta – udite, udite – tutte le parti interessate, dalla politica allo sport dalle regioni agli enti locali non accusano defezioni, cioè remano tutte a favore, anche se ...

Agguato in centro a Milano - i testimoni : “Si sono avvicinati con una moto e hanno sparato - lui era ancora vivo” : “Si sono avvicinati con una moto e hanno sparato, quando i soccorsi sono arrivati lui era ancora vivo“. È una delle testimonianze raccolte questa mattina tra passanti e testimoni che erano in via Cadore, a Milano, quando sono stati esplosi alcuni colpi di pistola contro un 46enne seduto in auto. Enzo Anghinelli era stato fermato nel 2007 con due chili di cocaina, nel ’98 era sfuggito all’Agguato di un killer. L'articolo ...

Auto – Milano Design Week : quali sono le incredibili sorprese da non perdere [GALLERY] : Addentriamoci in un emozionante viaggio dove architettura, Design e nuove tecnologie si mescolano per offrirci una nuova visione del settore Automotive La Milano Design Week che si svolge ogni anno nel capoluogo Lombardo piace sempre più al settore Automotive, infatti la presenza delle varie Case Automobilistiche aumenta ad ogni edizione in maniera esponenziale per offrire la propria visione di Design trasferito in un comparto sempre più ...

Due operai sono morti in un incidente avvenuto in un cantiere a Pieve Emanuele - in provincia di Milano : Due operai sono morti in un incidente avvenuto intorno alle 11.30 di questa mattina in un cantiere di Pieve Emanuele, comune della provincia di Milano. I due operai, due italiani di 55 e 47 anni, stavano sistemando delle paratie divisorie

Milano - gli arabi padroni della piazza : "Gli italiani sono prigionieri" : Milano "Prima o poi mi ammazzano. Lo so. Ma io non mi muovo. Qua, io ci voglio restare. E piuttosto di andarmene mi faccio uccidere". Elisabetta vive a piazzale Selinunte, a San Siro, dall'89. La sua vita in zona, come quella di tanti altri, è scandita da minacce, intimidazioni e offese gratuite lungo la strada. "Era un bel quartiere. Residenziale, non è periferia. Ma adesso non è più nulla", racconta al Giornale.it. "Qualche giorno fa un ...

Risolto il giallo del corpo smembrato a Milano. Ci sono due fermi : Due colombiani sono stati fermati per l'omicidio di un uomo il cui cadavere è stato poi smembrato e carbonizzato alla periferia nord di Milano. La vittima è stata prima accoltellata alla gola e al petto, poi fatta a pezzi con l'accetta e portato all'interno di una valigia a Bovisasca dove è stato dato alle fiamme. Secondo la ricostruzione fornita dal pm Paolo Storari, l'omicidio è stato commesso durante una ...

Milano - orrore sudamericano : accoltellato a una festa - smembrato con l'accetta e bruciato : chi sono le bestie : È stato ucciso con una coltellata alla gola e poi smembrato con un'accetta l'uomo ritrovato morto e fatto a pezzi in un cassonetto dei rifiuti di un palazzone popolare di via Cascina dei Prati, in zona Bovisasca a Milano. Da quanto hanno ricostruito gli investigatori della Squadra Mobile e i pm di M

Due persone sono state fermate nell’ambito delle indagini sul cadavere carbonizzato e mutilato trovato sabato a Milano : Due persone sono state fermate dalla polizia nell’ambito delle indagini sul cadavere carbonizzato e mutilato trovato sabato a Milano. Il Corriere della Sera, citando fonti investigative, dice che i due fermati sono cittadini colombiani arrivati da poco in Italia e

Milano - controllore fa scendere dal treno disabile : 'Ce n'è già uno - due sono troppi' : Da Milano arriva una storia di discriminazione che lascia l'amaro in bocca. Un disabile milanese, Edoardo Lucheschi, è stato costretto a scendere dal treno perché a bordo del convoglio c'era giù un'altra persona portatrice di handicap. Un controllore trenord fin troppo solerte, regolamento alla mano, gli ha spiegato che avrebbe dovuto segnalare la sua presenza in anticipo. L'increscioso episodio è accaduto lo scorso venerdì, tra le stazioni ...

"Due disabili sono troppi - uno scenda dal treno". La disavventura di Edoardo a Milano : Edoardo era salito con la sua sedia a rotelle sul treno diretto a Bovisa, quartiere di Milano, assistito dalla signora che da qualche tempo lo accudisce. Si erano sistemati al posto, quando un controllore è accorso verso di loro poco prima della partenza, intimandogli di scendere. "Gli ha detto che sul treno c'era già un altro disabile e che non poteva essercene un altro, non avendo mio fratello preavvertito della sua presenza", ha ...

Milano-Sanremo 2019 - il rimpianto di Matteo Trentin : “Avevo solo una cartuccia - ci ho provato in pianura ma non si sono guardati” : Tanti rimpianti per lui, per la squadra ed anche per i tifosi italiani. Con Elia Viviani fuori gioco e un Vincenzo Nibali non protagonista sul Poggio era sicuramente il campione d’Europa Matteo Trentin l’uomo più atteso per il Bel Paese in chiave Milano-Sanremo 2019. Il corridore della Mitchelton-SCOTT ha corso alla grande fino a due chilometri dall’arrivo, rimanendo sempre a contatto con i migliori. Poi quello scatto ...