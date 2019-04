TelevideoRai101 : Vessato,maestra:impuniti fin da piccoli -

"Questi ragazzini vivono in un contesto di impunità fin dacon genitori pronti a difenderli sempre e comunque, pur davanti a evidenze vergognose". Così unadella scuola elementare di Manduria dove più di qualcuno tra i 14 giovani indagati per la morte di Antonio Cosimo Stano ha studiato."Accusare una comunità è azzardato-continuapiuttosto concentriamoci su questi ragazzini sempre più sfrontati. Genitori che si sentono in diritto di inveirti contro perché hai osato rimproverare l'alunno". E denuncia l'impotenza.(Di domenica 28 aprile 2019)