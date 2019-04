TelevideoRai101 : Usa. Identificato sparatore sinagoga - BreakingItalyNe : USA: Sparatoria nei pressi della sinagoga 'Chabad' di Poway nella contea di San Diego in California: Identificato i… - Bossina8 : ???Identificato l'uomo responsabile del fallito colpo di stato contro l'attuale presidente USA??? #QAnon… -

Il ragazzo di 19 anni che ha aperto il fuoco in unadi San Diego, uccidendo una donna e ferendo altre tre persone, si chiama John Earnest. La polizia lo indaga anche per un incendio appiccato a una moschea californiana lo scorso mese. "Il male deve essere sconfitto". Lo ha detto il presidente americano Donald Trump commentando la sparatoria di San Diego durante un comizio in Wisconsin.(Di domenica 28 aprile 2019)