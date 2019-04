Una Vita | anticipazioni | torna Huertas Lopez | l’ex amante di Felipe

Spoiler spagnoli Una Vita : Samuel prima di morire perdona Diego : Continua a sorprendere la soap opera spagnola “Una Vita” creata dalla stessa autrice de “Il Segreto” e ambientata nel quartiere borghese di Acacias 38. Arriva una bruttissima notizia, perché negli episodi che hanno visto questa settimana i telespettatori spagnoli c’è stata una tragica uscita di scena. Si tratta di Samuel Alday, che è morto per mano di un nemico di sua moglie Genoveva. prima di passare a miglior Vita, il figliastro di Ursula ...

Una Vita - spoiler iberici : Ramon si fidanza con Carmen - la Dicenta senzatetto : Ramon Palacios e Ursula saranno al centro delle vicende di Una Vita, in onda dal 29 aprile al 3 maggio in Spagna. Se il padre di Antonito si fidanzerà con Carmen dopo la morte di Trini, la Dicenta rimarrà senzatetto dopo essere stata cacciata dalla casa di Eduardo. Ursula rimane senza casa Dagli spoiler iberici di Una Vita, in onda dal 29 aprile al 3 maggio in Spagna, si evince che Ramon fermerà la partenza di Carmen. Il vedovo di Trini, ...

Una Vita trame spagnole : Antonito e Lolita vogliono fuggire da Acacias 38 : Le anticipazioni di "Una Vita" relative alle puntate in onda in Spagna dal 29 aprile al 3 maggio prevedono numerosi colpi di scena. Cinta verrà arrestata, mentre Antonito riceverà una chiamata alle armi che causerà un bel po' di panico nella famiglia Palacios. Infine Genoveva tornerà ad Acacias 38 dopo la morte di Samuel. Una Vita: Cinta viene arrestata Gli spoiler spagnoli di "Una Vita" svelano che Ramon tornerà ad Acacias 38 insieme a Carmen. ...

Una Vita Anticipazioni 30 aprile 2019 : La verità su Ursula Dicenta : Reira rivela a Ursula che il marchio delle sue figlie è in realtà lo stemma di una ricca famiglia di Odessa. Ursula ha quindi origini russe.

Anticipazioni Una Vita : Ursula ricorda di essere stata abusata in passato : Le avventure della popolare telenovela di origini iberiche “Una Vita” scritta dall’autrice Aurora Guerra sono sempre più entusiasmanti. Presto i telespettatori italiani verranno a conoscenza del turbolento passato di Ursula Dicenta. La dark lady dello sceneggiato avrà dei ricordi sulla sua gioventù, precisamente di quando doveva convolare a nozze con un ricco pretendente. L’ex governante grazie all’aiuto dell’investigatore Riera, ripenserà a ...

Anticipazioni Una Vita al 5 maggio : Diego confessa a Huertas di stare per morire : Comincia una nuova settimana di programmazione della soap Una Vita, la telenovela in onda sulle reti Mediaset. Il palinsesto dal 29 aprile al 5 maggio subirà una piccola variazione rispetto alla abitudini, con una sospensione in occasione dell'1 maggio. Nel giorno della Festa dei lavoratori, l'intero pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset verrà modificato e Beautiful, Una Vita, Il Segreto, Uomini e donne e Pomeriggio Cinque andranno in pausa, ...

Una Vita - anticipazioni fino al 4 maggio : Diego rischia di morire : Le anticipazioni della nota soap opera Una Vita, riguardanti le puntate che verranno trasmesse fino al 4 maggio, riservano molte curiosità per i tanti fan che seguono la serie spagnola. Nelle prossime puntate, Iñigo conoscerà Rubiales, l'editore che dovrà pubblicare il libro di Cesar Cervera. Poi Leonor scoprirà che Iñigo le ha riportato soltanto bugie e sarà notevolmente adirata con l'uomo. In seguito i servitori decideranno di svolgere una ...

Una Vita anticipazioni : URSULA è stata violentata - ecco quando… : Il passato della terribile URSULA Dicenta (Montse Alcoverro) verrà sempre più alla luce nelle prossime puntate italiane della telenovela Una Vita e tutto questo sarà possibile grazie alle investigazioni avviate da Riera (Pablo Menasanch). Facciamo quindi il punto della situazione per vedere nei minimi dettagli ogni passaggio della storyline… Spoiler Una Vita: URSULA appartiene alla famiglia Koval Incuriosita da un marchio a forma di croce che ...

Una Vita - anticipazioni : torna Huertas Lopez - l’ex amante di Felipe : Felipe e Huertas - Una Vita Ritorno improvviso nelle puntate italiane di Una Vita in onda nei prossimi giorni: gli abitanti di calle Acacias scopriranno infatti che Huertas Lopez (Sandra Blazquez), l’ex amante di Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo), è la rappresentate dei minatori del giacimento d’oro di Ramon Palacio (Juanma Navas) e Rosina Rubio (Sandra Marchena). La donna, appena metterà piede nella cittadina, stringerà un legame ...

Una Vita - trame spagnole : Ramon innamorato di Carmen - Fabiana prova pietà per Ursula : Nuovo appuntamento dedicato alla soap opera iberica Una Vita ambientata ad Acacias 38. Nelle puntate andate in onda lo scorso gennaio in Spagna c’è stato il decesso di Trini Crespo, morta per mano della sua migliore amica Celia Alvarez Hermoso. A seguito dell'uscita di scena della moglie di Ramon Palacios c’è stato un salto temporale di dieci anni che è stato caratterizzato da notevoli cambiamenti. Servante Gallo e Fabiana Aguado, ad esempio, ...

Spoiler spagnoli Una Vita : Antonito deve andare in guerra - Ursula medita vendetta : Le trame del fortunato sceneggiato di origini spagnole “Una Vita” continuano ad appassionare. Le anticipazioni delle puntate che verranno trasmesse sull’emittente televisiva La1 Tve da lunedì 29 aprile a venerdì 3 maggio, rivelano che Ramon Palacios e la nuora Lolita Casado saranno in ansia a causa di Antonito, che dovrà andare in guerra. Ursula Dicenta dopo essere rimasta senza un tetto su cui vivere, in seguito del decesso di Eduardo e Lucia, ...

Anticipazioni Una Vita : Casilda perde la memoria dopo la morte del marito Martin : Un altro storico protagonista della soap spagnola “Una Vita” lascerà il cast nelle prossime puntate italiane. dopo l’uscita di scena di Cayetana, Adela, e Olga Dicenta, i telespettatori assisteranno ad un tragico e drammatico evento. A perdere la Vita brutalmente sarà Martin Enraje, al posto di Diego Alday. L’ex militare morirà da eroe, per aver fatto da scudo con il suo corpo al primogenito di Jaime. Il poliziotto Vinas assoldato da Ursula ...