Tajani:"Un piano Marshall per l'Africa"

La Libia "mi preoccupa: serve risolvere lì" con und'interventi europei". Così il presidente del Parlamento Ue e vice leader di Forza Italia,, a 'Che tempo che fa' su Rai1: "Serve unper l'Afica.Nel 2050 non ci saranno porti chiusi che tengano". "Il governo non ha fatto nulla di utile: disoccupazione e debito pubblico aumentano, economia negativa,le imprese soffrono". Sul sottosegretario Siri, indagato per corruzione: "Lo sostituiscano, ma non blocchino il Paese". Roma? "Città abbandonata dal malgoverno".(Di domenica 28 aprile 2019)