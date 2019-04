Spagna, al voto per rinnovo Parlamento

NicolaPorro : Sulla vicenda #Siri, Conte si è montato la testa. Voto in Spagna: svolta a destra? Mentre Standard & Poor’s non è t… - RaiNews : Domani elezioni politiche in #Spagna : tre giovani professionisti, idee politiche diverse, in comune il sogno di un… - you_trend : ??????? Urne aperte domani in #Spagna per il rinnovo del Parlamento: si prospetta un quadro frammentato senza una magg… -

Aperti i seggi fino alle 20 inper ildel Congresso dei deputati e del Senato. 36.893.976 elettori sono chiamati ad eleggere 350 deputati e 208 senatori. Con ilodierno il Paese dà il via alla 13esima legislatura.In totale i seggi sono 60.038,divisi in 23.196 collegi elettorali. Il Psoe è leader nei sondaggi, ma non raggiungerà facilmente la maggioranza. Laè in una situazione di stallo politico dal 2016 e ha passato quasi un anno con un governo di minoranza sostenuto dai partiti catalani.(Di domenica 28 aprile 2019)