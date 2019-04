Site,sparatore San Diego'suprematista'?

Il diciannovenne di Sanche ha aperto il fuoco contro i fedeli di una sinagoga di Poway, in California, sarebbe unbianco che avrebbe scritto alcune lettere in cui denuncia il suo odio verso gli ebrei e altre persone. Lo scrive Rita Katz,la responsabile del sito specializzatoche monitora il web e i social media. Il ragazzo avrebbe scritto di essersi ispirato a Brenton Tarrant, l'uomo che ha fatto una strage in una moschea e in un centro islamico di Cristchurch, in Nuova Zelanda.(Di domenica 28 aprile 2019)