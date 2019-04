BOOM! Salta il Summer Festival

davidemaggio

(Di domenica 28 aprile 2019)2018Quest’estate a Canale 5 non si canta. DavideMaggio.it è in grado di anticiparvi che ilè stato cancellato. Dopo sei edizioni, cala il sipario sullo show musicale dell’ammiraglia Mediaset trasmesso da Piazza del Popolo a Roma.Inizialmente, in realtà, l’appuntamento musicale, con i tormentoni da spiaggia, era stato regolarmente inserito in palinsesto. Si iniziava ad organizzare la nuova stagione quando Maria De Filippi, con la sua Fascino, ha deciso di fare un passo indietro lasciando la produzione interamente alla chiacchierata Friends and Partners di Ferdinando Salzano.Tempo poche settimane e Mediaset ha scelto di fare a meno dell’intera produzione. In onda dal 2013, ilsi proponeva di eleggere la canzone dell’estate prevedendo all’interno anche un torneo dedicato ad artisti emergenti che ha ...

