Salvini:se vinciamo Piemonte Tav si fa

"Se invince la Lega, la Tav si fa". Così Matteo, a Biella per un incontro a sostegno del candidato sindaco del centrodestra Claudio Corradino. "Non parlo solo della Tav ma anche della Asti-Cuneo -aggiunge- è chiaro che vincere insignifica che tutte le opere pubbliche incominciate devono essere finite, dalla prima all'ultima". "I cantieri non li voglio chiudere ma finire.Preferisco finire i cantieri che coprire i buchi già aperti", conclude.(Di sabato 27 aprile 2019)