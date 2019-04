Province, Lega a M5S: basta cambi idea

luigidimaio : Per il @mov5stelle non esiste alcun tipo di poltronificio, quindi le Province si tagliano. Punto. Per noi è così, p… - sole24ore : Piano per far tornare le Province. M5S: «Riforma è della Lega, noi contrari». Renzi: «Aumentano poltrone»… - renatobrunetta : La notizia di oggi è sulle #province, seppur argomento secondario: la Lega vuole rimetterle in vita e il M5s dice a… -

"I 5 stelle non possonoareogni giorno su tutto. Oggi tocca alle, distrutte da Renzi con gravi danni per i cittadini e per la manutenzione di scuole e strade. Un viceministro 5 stelle lavora per rafforzarle, un altro ministro 5 stelle lavora per chiuderle". E' quanto trapela da fonti dellain replica alle critiche del M5S sulle linee guida della riforma degli Enti locali. "L'Italia ha bisogno di sì e di serietà, non di confusione", concludono le stesse fonti.(Di sabato 27 aprile 2019)