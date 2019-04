CarloCalenda : Questa è una vittoria italiana. Da soli abbiamo sostenuto in UE che la Cina non poteva essere considerata un’econom… - Linkiesta : Si chiamano lantanoidi e sono 15 elementi chimici senza i quali nessuno smartphone, auto elettrica e turbina eolica… - TelevideoRai101 : Cina:economia aperta anti-protezionismo -

Dobbiamo continuare a costruire "un'" e "respingere il".Lo ha detto il presidente cinese Xi Jinping, al Forum di Pechino per la Via della Seta. In un momento di "crescenti incertezze e fattori destabilizz" è importante promuovere "una più solida collaborazione" tra Europa, Asia e Africa, "incoraggiando la piena partecipazione di altri Paesi e società" alla Belt and Road.(Di sabato 27 aprile 2019)