Calcio: anticipo, Bologna-Empoli 3-1

Importante capitolo salvezza allo stadio Dall'Ara: ilbatte in rimonta l'(3-1) e si porta +8 sui toscani, terz'ultimi in classifica. Partono bene i rossoblù, pericolosi con Orsolini e Palacio,ma l'al primo affondo va a segno (17') con un tiro cross di Pajac che sorprende Skorupski Pronta reazione emiliana,Dragowski para bene su Sansone (26'). Nella ripresa il pari rossoblù arriva presto:51',per fetto cross di Sansone per Soriano che insacca di testa. Ilspinge: all'82' segna Orsolini,al 95' Sansone.(Di sabato 27 aprile 2019)