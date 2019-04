S&P lascia invariato rating Italia: BBB

Quirinale : #Mattarella: Il #25aprile vede la luce l’Italia che ripudia la guerra e s’impegna attivamente per la pace. L’Italia… - ANINewsUP : Visuals from Prime Minister Narendra Modi's roadshow in Varanasi. #LokSabhaElections2019 - mengonimarco : 16.00. Piazza S. Carlo, Torino. Staff -

S&P Globals ha confermato ilBBB per l'con outlook negativo. E' quanto recita una nota dell'agenzia di, che parla di un cambio di rotta delle riforme e di una domanda esterna volatile, fattori che hanno spinto l'economia tricolore in recessione. S&P fa anche notare che il debito pubblico "è in aumento" mentre quello privato in calo.(Di venerdì 26 aprile 2019)