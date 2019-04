TelevideoRai101 : Processi civili, Italia ultima in Ue - NickIannello64 : RT @RaiNews: Giustizia, Ue: Italia migliora ma deve fare di più, è ultima per durata processi civili nel 2017, oltre 1.200 giorni https://t… - misiagentiles : RT @RaiNews: Giustizia, Ue: Italia migliora ma deve fare di più, è ultima per durata processi civili nel 2017, oltre 1.200 giorni https://t… -

L'è il Paese con la durata più lunga per le causee commerciali tra i Paesi dell'Unione Europea. Emerge dall'ultimo "scoreboard" sulla giustizia pubblicato dalla Commissione Ue. La durata deiin primo grado è passata da 514 giorni del 2016 a 548nel 2017. I procedimentie commerciali fino al terzo grado hanno avuto una durata media di 1.299 giorni,più del doppio rispetto alla Spagna che con 604 giorni nel 2017 è stato il secondo Paese peggiore in Ue. Per l', va meglio la giustizia amministrativa.(Di venerdì 26 aprile 2019)