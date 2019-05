Angelina Jolie fa un regalo da 116 milioni di dollari al figlio Maddox!

Jennifer Aniston distrutta dalla relazione tra Brad Pitt e Angelina Jolie : Jennifer Aniston rivela perché è finita con Brad Pitt e spiega che vederlo formare una famiglia felice con Angelina Jolie è stata per lei come una pugnalata al cuore… NEWS: Jennifer Aniston ha rivelato che lei, Courtney Cox e Lisa Kudrow sarebbero intenzionate a ritornare per il reboot… Pubblicato da TenaceMente su Lunedì 17 dicembre 2018 ... Leggi tuttoJennifer Aniston distrutta dalla relazione tra Brad Pitt e Angelina ...

Chi è Yao Chen - la versione asiatica di Angelina Jolie : Yao Chen è come la Sfinge: nessuna delle emozioni che le attraversano l’anima trapela mai all’esterno. Non ride, al massimo inarca le labbra in un movimento garbato. Stretta nel suo tailleur viola, sembra quasi trattenere il respiro, in una sorta di disciplina autoimposta che le dà l’aria da dama dell’Ottocento e il temperamento di un soldato dell’impero cinese. Al Far East Film Festival (26 aprile – 4 maggio) riceverà il Gelso d’Oro alla ...

Emily DiDonato - la modella sexy che ricorda Angelina Jolie : Bellissima e sensuale, la modella americana Emily DiDonato è originaria della Contea di Orange, ma vanta origini sia italiane che irlandesi: una bellezza che non passa inosservata anche per la ...

Jennifer Aniston torna a parlare del tradimento di Brad Pitt con Angelina Jolie : “È stata una pugnalata al cuore” : “È stata una pugnalata al cuore“. Così Jennifer Aniston definisce, nonostante siano passati molti anni, la fine del suo matrimonio con Brad Pitt, che la lasciò perché innamorato di Angelina Jolie, conosciuta sul set del film Mr. & Mrs. Smith. In un’intervista a Vanity Fair e riportata dal Mirror, è tornata infatti a parlare di quel periodo per lei molto difficile, raccontandosi a cuore aperto: “Sono stata colpita da ...

Sono stata colpita da una pugnalata al cuore! Jennifer Aniston e la rottuta con Brad Pitt per Angelina Jolie : L’ex volto di Friends è tornata a parlare del doloroso momento in cui il marito l’ha lasciata per l’attrice conosciuta sul set di Mr. & Mrs. Smith. «Sono stata colpita da una pugnalata al cuore». Nonostante il divorzio, Jennifer Aniston ha sempre mantenuto un profondo rapporto d’amicizia con Brad Pitt. --Ma in un’intervista rilasciata al Mirror, ha ripercorso quei duri momenti, raccontandosi a cuore aperto: «Sono stata colpita da una ...

Angelina Jolie fa un regalo da 116 milioni di dollari al figlio Maddox! : Angelina Jolie – Ecco il costoso regalo che la star di Hollywood ha fatto a suo figlio maggiore! Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Angelina Jolie (@Angelina_Jolie.v) in data: Apr 26, 2019 at 7:52 PDT Angelina ... Leggi tuttoAngelina Jolie fa un regalo da 116 milioni di dollari al figlio Maddox!L'articolo Angelina Jolie fa un regalo da 116 milioni di dollari al figlio Maddox! proviene ...

Brad Pitt e Angelina Jolie non sono più marito e moglie : Ora è ufficiale. Brad Pitt e Angelina Jolie non sono più una coppia sposata. Secondo quanto riportato dal sito The Blast, un giudice californiano ha sancito la separazione, venerdì scorso. L'accordo economico, invece, prosegue, ma i due volevano non essere più marito e moglie. Accontentati. Volendo andare avanti con le proprie vite, Brad e Angelina avevano bisogno di staccarsi emotivamente l'uno dall'altra. Ora dovranno continuare a ...