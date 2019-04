TelevideoRai101 : Presidenziali Usa, Biden si candida - RSInews : USA: Joe Biden è cadidato Ora è ufficiale: l'ex vicepresidente democratico ha dato il suo benestare alla candidatur… - infoitestero : Usa, Joe Biden annuncia la candidatura per le presidenziali -

Joeha annunciato la suatura per leUsa del 2020. In un videomessaggio pubblicato sui social media, il 76enne ex vice presidente dell'amministrazione Obama ha attaccato direttamente il presidente Trump, affermando che "siamo in battaglia per l'anima di questa nazione. Sono in gioco i valori chiave, il nostro ruolo mondiale, la stessa democrazia, tutto ciò che caratterizza l'America". Nei primi sondaggi,è già 8 punti davanti a Trump, al 42%.(Di giovedì 25 aprile 2019)