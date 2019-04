Coppa Italia,la finale è Atalanta-Lazio

AntoVitiello : Si può cambiare moduli e interpreti, ma gli errori al #Milan sono sempre gli stessi. Produzione offensiva pari a ze… - brfootball : The Coppa Italia final is set: Lazio vs. Atalanta ???? - TheSunFootball : Chelsea loanee Tiemoue Bakayoko racially abused during Coppa Italia semi-final -

Saràladi. Nella semidi ritorno gli orobici hanno battuto in rimonta 2-1 la Fiorentina a Bergamo (andata 3-3). Avvio boom della Fiorentina che passa già al 3': Chiesa imbecca in velocità Muriel che, a tu per tu con Gollini, è freddo e mette in rete.Viola a un passo del raddoppio con Chiesa e Veretut. Poi l'si riaccende e al 14' fa 1-1 con Ilicic su rigore (atterrato Gomez). Match intenso,con gli orobici che spingono e al 69' ribaltano con un tiro di Gomez che Lafont devia nella sua porta.(Di giovedì 25 aprile 2019)