DiMarzio : Nato a 20 Km da Vigo, ha mentito sulla sua età pur di entrare nella scuola calcio del #Celta ?? Oggi Iago Aspas ne… - TelevideoRai101 : Calcio, Lega A:'Basta con il razzismo' - viradonadesgra : @DiMarzio Grande merda è la lega e la @FIGC. Non fare NULLA per punire i razzisti ed evitare scene vergognose come… -

Dura presa di posizione dopo i cori razzisti al 'Meazza' in Coppa Italia. LaSerie A "condanna con fermezza gli episodi diaccaduti in questi ultimi giorni. Non è accettabile dover sentire nei nostri stadi aggressioni verbali di intolleranza e faremo quanto in nostro potere per contrastare simili accadimenti. Auspichiamo altresì la massima collaborazione da parte delle Forze dell'Ordine per individuare e punire i responsabili che con le loro azioni offuscano l'immagine del nostro mondo".(Di giovedì 25 aprile 2019)