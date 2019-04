Attentati Sri Lanka, altri 16 arresti

antoniospadaro : Attentati in #SriLanka: La linea di #PapaFrancesco durante la sua visita nel Paese: 'Per il bene della pace, non si… - luigidimaio : Una preghiera per chi è stato colpito dagli attentati in Sri Lanka. La mia vicinanza alle famiglie delle vittime e… - Agenzia_Ansa : Sri Lanka, il bilancio degli attentati sale a 290 morti e 500 feriti -