25 aprile, Di Maio: è festa, si celebra

petergomezblog : 25 aprile, Di Maio: “Grave negarlo, è festa nazionale. Curioso che chi lo fa ha aderito al congresso Verona con ant… - MatteoRichetti : La Taverna che dice che il problema non è Roma ma è Siri. Di Maio che attacca Salvini per Verona e il 25 aprile.… - Agenzia_Ansa : #25aprile, @luigidimaio e @matteosalvinimi , botta e risposta tra i vicepremier. Il capo #M5s: 'Chi cancella la f… -

"Il 25è una giornata die le feste sino, punto". Lo scrive sui social il vice premier Di. "Ognuno lo facesse come vuole-aggiungema teniamoci stretto il ricordo,visto e considerato che il 25di 74 anni fa fu il momento fondante della nostra democrazia, che trova le radici nella Costituzione".E poi:"Oggi ricordo il 25perché è un dovere istituzionale oltre che storico.Perché è un valore. Questi problemi surossa o di sinistra non me li faccio.Il finto anticonformismo non mi ha mai entusiasmato"(Di giovedì 25 aprile 2019)