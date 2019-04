25/4,Zingaretti:non prenderne distanze

marcotravaglio : È ARRIVATO IL CONTO Spiace per Zingaretti, che non ne ha certo selezionato la classe dirigente. Ma quello che sta a… - DalilaNesci : Ieri SI È DIMESSA CATIUSCIA MARINI, ormai ex presidente Pd della Regione Umbria coinvolta nello scandalo dei concor… - NicolaMorra63 : Mentre #Zingaretti la ringrazia per aver dimostrato 'senso di responsabilità', l'ex governatrice dell'Umbria Catius… -

Chi usa la nostra liberazione per cercare qualche voto in più da ambienti nostalgici o da nuovi militanti di destre in costruzione ha la memoria corta, la vista offuscata da strategie di corto respiro e poco futuro". Inoltre "Sono pericolose, cariche di ambiguità e terribili contraddizioni" le parole, di "chi ricopre alte cariche istituziozionali",che prendono ledal "tornante fondativo" che il 25 Aprile. E' il monito che, su "Democratica",viene lanciato oggi, dal segretario del Pd.(Di giovedì 25 aprile 2019)