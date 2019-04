Stato non si assume oneri debito Roma

marattin : Salvini teme che la norma c.d. ‘Salva Roma’ accolli allo Stato i debiti del comune. Ma non si è accorto che è già a… - marattin : La Lega è contraria al “Salva Roma” (che non aggrava di un euro i conti dello Stato) perché dice che aggrava i cont… - CottarelliCPI : Per favore, leggete e condividete questo pezzo di F. Lippi sulla Teoria Monetaria Moderna, che di moderno non ha nu… -